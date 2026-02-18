Economie

Transport aérien: une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Athènes dès octobre 2026

Un avion d'Aegean Airlines sur le tarmac de l'Aéroport international d'Athènes.

Un avion d'Aegean Airlines sur le tarmac de l'Aéroport international d'Athènes. . Daniel SLIM / AFP

La compagnie aérienne grecque AEGEAN Airlines annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Athènes, dont le lancement est prévu le 25 octobre 2026. Cette initiative vise à renforcer la connectivité entre le Maroc et la Grèce, tout en offrant aux voyageurs un accès élargi au réseau international de la compagnie, membre de Star Alliance.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 17h45

La liaison sera opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredis, avec des horaires conçus pour faciliter les correspondances via l’Aéroport International d’Athènes, considéré comme un hub majeur en Europe du Sud-Est, indique la compagnie dans un communiqué. Cette plateforme permet aux passagers de rejoindre rapidement plusieurs destinations en Europe, dans les Balkans et au Moyen-Orient, aussi bien pour des déplacements touristiques que professionnels.

Cette nouvelle route s’inscrit dans la continuité du développement de la compagnie au Maroc, déjà présente à Marrakech. L’ajout de Casablanca traduit la volonté d’intensifier les flux touristiques et économiques entre les deux pays, dans un contexte de croissance des échanges et de la mobilité internationale.

La compagnie exploite une flotte composée principalement d’appareils du constructeur Airbus, notamment des modèles A320 et A321 de dernière génération. Elle est régulièrement distinguée pour la qualité de son service, combinant standards opérationnels élevés et hospitalité grecque, tant en classe Affaires qu’en classe économique.

Au Maroc, la compagnie est représentée par APG Maroc, filiale du réseau international APG Network. Ce partenariat vise à assurer la promotion commerciale, la distribution et l’accompagnement des professionnels du voyage ainsi que des entreprises locales.

#Transport aérien#Grèce#Casablanca#Airbus









