Santé privée: Oncorad Group se dote d’une Direction des affaires médicales pour structurer sa croissance

Oncorad Group franchit une nouvelle étape dans sa structuration organisationnelle. Le groupe de santé privé a officialisé la mise en place d’une Direction des affaires médicales, une fonction stratégique directement rattachée à la Présidence. Cette démarche intervient dans un contexte de fort développement pour l’opérateur, marqué par l’ouverture prochaine de nouveaux établissements de santé, le renforcement de son maillage territorial et l’élargissement de son offre de soins à de nouvelles disciplines médicales et chirurgicales.

Cette nouvelle instance aura pour mission principale de soutenir la croissance des activités médicales du groupe et de coordonner l’extension de son réseau. En retravaillant la synergie entre la Direction Médicale & Santé et les équipes des différents établissements, l’action de cette direction s’articulera autour de quatre priorités fondamentales.

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Elle veillera ainsi au développement d’une offre de soins multidisciplinaire, au renforcement des partenariats médicaux, à l’accompagnement opérationnel des nouveaux centres et à la promotion de la recherche et de l’innovation au sein du réseau.

Pour conduire cette entité, Oncorad Group a choisi le Dr Hamza Samlali, un profil interne exerçant comme oncologue-radiothérapeute à la Littoral Clinic Ain Diab depuis 2017. Le praticien dispose d’un parcours combinant expertise médicale et compétences en gestion.

Formé au CHU de Casablanca et aux Hospices Civils de Lyon, il détient également un Master spécialisé en management et marketing de la santé de l’ISCAE et occupe le poste de secrétaire général adjoint de la Société Marocaine de Cancérologie. Avec ce réaménagement organisationnel, l’opérateur entend consolider sa transition vers un modèle hospitalier multidisciplinaire à l’échelle nationale sous le slogan «Rendre la médecine de demain accessible à tout Marocain».