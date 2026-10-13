Un téléphérique au-dessus de la médina de Fès pour repenser la mobilité touristique

La cité millénaire de Fès s’apprête à faire franchir une nouvelle étape à son offre touristique et à sa mobilité urbaine grâce à l’introduction future d’un téléphérique aérien. «Pensé à la fois comme une attraction panoramique et comme un mode de transport complémentaire, cet équipement ambitionne d’offrir une perspective inédite sur l’un des ensembles urbains historiques les mieux préservés au monde, tout en facilitant l’accès aux sites patrimoniaux nichés sur les hauteurs de la ville», écrit le magazine Finances News Hebdo.

En élevant les visiteurs au-dessus des ruelles étroites de la médina, ce moyen de transport permettra une meilleure répartition des flux de voyageurs et la diversification des circuits touristiques existants. L’intégration architecturale et paysagère constitue l’un des enjeux majeurs de cette initiative, qui se veut respectueuse du patrimoine séculaire et des abords du site. L’inclusivité est également au cœur du cahier des charges, l’infrastructure devant garantir une accessibilité universelle, notamment pour les personnes à mobilité réduite, tout en répondant aux normes les plus strictes de sécurité et de gestion durable.

Afin de concrétiser cette ambition, le Centre régional d’investissement de Fès-Meknès a officiellement ouvert un appel à manifestation d’intérêt destiné aux investisseurs, entreprises et groupements d’experts nationaux ou internationaux. «L’organisme recherche des partenaires aptes à prendre en charge la conception, la réalisation ainsi que l’exploitation de cette installation à câble», souligne Finances News.

La sélection des candidats s’effectuera selon une procédure rigoureuse scindée en deux phases distinctes. Dans un premier temps, les acteurs intéressés seront évalués sur la solidité de leurs références, la qualité d’un dossier technique d’avant-projet sommaire et une étude préliminaire de faisabilité financière. Les équipes présélectionnées seront ensuite invitées à soumettre une offre détaillée lors d’une seconde étape décisive. Les candidats potentiels disposent d’un délai allant jusqu’au 9 janvier prochain pour transmettre leurs dossiers et prendre part à la transformation du paysage touristique de la capitale spirituelle du Royaume.