Agadir: le téléphérique enregistre un été sur les chapeaux de roue, porté par l’afflux des estivants

Suspendue entre ciel et terre, la cabine du téléphérique d’Agadir offre aux visiteurs une expérience unique, avec une vue imprenable sur la baie, le port et les reliefs qui entourent la capitale du Souss.

Depuis le début de l’été 2026, cette attraction reliant la ville à la Kasbah d’Agadir Oufella, monument historique qui a résisté au séisme de 1960, connaît un engouement grandissant, attirant des visiteurs venus des quatre coins du Royaume, des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ainsi que des touristes étrangers.

Venus d’Oujda, certains visiteurs se disent séduits par cette expérience qui leur permet d’admirer Agadir depuis les airs. «L’expérience que nous avons vécue dans le téléphérique est vraiment magnifique. Malgré un peu de brouillard, nous avons pu profiter d’une belle vue depuis le haut. Tout apparaît différemment, c’est un paysage exceptionnel», témoigne Najat, une visiteuse venue d’Oujda.

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Pour Abdellah, un autre visiteur venu de Nador, il s’agit d’une découverte marquante: «C’est la première fois que je viens à Agadir. J’ai déjà visité Tanger, qui m’a beaucoup plu, mais ici, la vue depuis la montagne est incomparable. C’est un endroit que je n’avais connu qu’à travers les images, et aujourd’hui je découvre la beauté du site par moi-même».

D’autres habitués soulignent le charme particulier du parcours, notamment au moment du coucher du soleil. «Je viens régulièrement et je profite toujours des paysages, surtout à cette période de la journée. La montée comme la descente offrent une vue magnifique», explique Hassane, un visiteur.

Pour les touristes, le téléphérique constitue désormais un nouvel atout pour la destination. «C’est un ajout important pour Agadir Oufella. Cela renforce l’attractivité de la ville et en fait un pôle touristique majeur dans la région Souss-Massa», ajoute Hassane.

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Selon Abdelaziz Houays, directeur général de la société fondatrice du téléphérique d’Agadir, l’affluence enregistrée cette année dépasse celle de la saison précédente.

«Nous avons constaté une hausse importante de la fréquentation, beaucoup plus tôt que l’année dernière. Nous remarquons également une progression du nombre de visiteurs étrangers, avec une augmentation estimée entre 15 et 20%», précise-t-il.

Le responsable explique que la saison estivale a démarré légèrement plus tôt cette année, avec une affluence particulièrement marquée auprès des visiteurs marocains et étrangers.

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«Les visiteurs profitent pleinement de cette expérience et de l’ambiance de la Kasbah d’Agadir Oufella. Les sourires et la satisfaction se lisent sur leurs visages, ce qui est très encourageant pour la réussite de la saison», ajoute-t-il.

Après avoir bénéficié d’importants travaux de réhabilitation, le parcours du téléphérique offre aujourd’hui un panorama exceptionnel sur la ville, son littoral, son port commercial et la route nationale reliant Agadir aux autres territoires du Royaume. Une nouvelle expérience touristique qui confirme la place de la capitale du Souss parmi les destinations les plus prisées du Maroc.