Agadir: achèvement des travaux de la piscine semi-olympique

Les travaux de construction d’une piscine semi-olympique sont désormais achevés dans le quartier Al Wifaq, à Bensergao, à Agadir. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le Roi, et a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la Société de développement local Agadir Souss-Massa Aménagement.

L’infrastructure vise à renforcer les équipements sportifs de la préfecture d’Agadir et à élargir l’offre dédiée à la pratique sportive. Elle s’adresse en priorité aux jeunes et aux enfants, avec pour objectif de les encourager à pratiquer la natation dans un cadre répondant aux normes de qualité et de sécurité.

Le complexe s’étend sur une superficie couverte d’environ 2.300 mètres carrés, complétée par un espace extérieur de près de 4.000 mètres carrés. Les gradins peuvent accueillir jusqu’à 250 spectateurs.

Le bassin de natation mesure 25 mètres sur 15,5 mètres et comprend 6 couloirs dédiés aux compétitions sportives, avec une capacité d’accueil de 36 nageurs lors des séances d’entraînement ordinaires.

La piscine dispose d’un ensemble de commodités essentielles. Il s’agit notamment d’un espace d’accueil, de vestiaires, de sanitaires, de locaux administratifs et d’une salle de soins. Les abords extérieurs et l’environnement général du complexe ont également fait l’objet d’un aménagement dédié.

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L’ensemble de ces équipements est conçu pour offrir un espace moderne permettant la pratique de la natation et l’organisation de manifestations sportives, contribuant ainsi à l’amélioration des services destinés à la population.

Ce chantier s’inscrit dans la dynamique de développement que connaît la région, portée par le Programme royal de développement urbain d’Agadir 2020-2024. Il offre des espaces sportifs modernes, répondant aux exigences de qualité et de sécurité, au bénéfice de l’ensemble des habitants de la préfecture.

La réalisation de cette piscine semi-olympique à Bensergao contribue à l’essor des infrastructures sportives d’Agadir, en offrant à la population, en particulier aux jeunes, un équipement aquatique moderne inscrit dans les ambitions de développement urbain de la ville.