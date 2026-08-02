Sahara marocain: l’heure de la clarté américaine sous Donald Trump et le cap du dénouement final

Le président américain Donald Trump prend la parole lors de la célébration de la fête nationale américaine « Hommage à l'Amérique » sur le National Mall à Washington, D.C., le 4 juillet 2026. (Photo : Alex Wroblewski / AFP). AFP or licensors

À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’accession au trône du roi Mohammed VI, le président des États-Unis Donald Trump a adressé un message de félicitations officiel au souverain marocain. Cette correspondance consacre le renouvellement du soutien ferme et explicite de Washington à la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara, tout en réaffirmant que la proposition d’autonomie marocaine constitue l’unique fondement pour parvenir à un règlement juste, durable et réaliste de ce différend régional. Cette position américaine s’inscrit dans un contexte international marqué par une dynamique croissante et un consensus élargi en faveur de la proposition marocaine, à mesure que se multiplient les soutiens d’États appuyant le plan d’autonomie, indique le quotidien Al Akhbar de ce lundi 3 août. Dans son commentaire de cet événement diplomatique, l’éditorial du journal Al Akhbar affirme que le dossier du Sahara occidental entre désormais dans une phase décisive.

L’éditorialiste rappelle la ligne directrice fixée par le roi Mohammed VI, selon laquelle la question du Sahara est le prisme exclusif à travers lequel le Maroc évalue la sincérité de ses amitiés et l’efficacité de ses partenariats internationaux. Selon l’éditorial, le moment est venu de clore définitivement un conflit artificiel qui a pendant des décennies entravé le développement et la prospérité des peuples de la région, tout en nourrissant l’instabilité et en favorisant la montée des extrémismes, du terrorisme et des activités criminelles imputées aux milices du Polisario et à leurs soutiens.

L’éditorial d’Al Akhbar souligne également que le contenu de la lettre présidentielle américaine vient neutraliser les manœuvres en coulisses, ainsi que la désinformation entretenue par les parties opposées à l’intégrité territoriale du Royaume. En réaffirmant la reconnaissance de la souveraineté marocaine et en soutenant la proposition d’autonomie qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste, le message américain apporte une clarification nette face aux tentatives visant à altérer la portée de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à entretenir une ambiguïté autour des décisions internationales.

Sur le plan des relations bilatérales, dans une analyse dédiée, le quotidien met en évidence la profondeur historique des liens unissant Rabat et Washington. La lettre du président américain intervient alors que les deux nations célèbrent plus de 250 ans d’amitié continue, une relation décrite comme étant fondée sur la confiance mutuelle et le respect réciproque. Ce partenariat historique s’est progressivement consolidé pour atteindre aujourd’hui une dimension stratégique majeure couvrant les domaines de la sécurité, de la défense, du commerce et du développement économique. Dans son message, le chef d’État américain a qualifié d’inacceptable toute prolongation du statu quo, affirmant la volonté continue des États-Unis d’œuvrer activement pour faire avancer le dossier vers une solution définitive.

Sur le chapitre de la sécurité et de la stabilité régionale, le président américain a rendu un hommage appuyé au rôle régulateur du Maroc. Al Akhbar précise que cet hommage rendu au leadership du souverain marocain ne relève pas du hasard, et reflète l’engagement constant du Royaume en faveur de la paix, de la lutte contre le terrorisme et de la protection de la sécurité nationale et internationale. La coopération maroco-américaine s’illustre notamment par le maintien de la stabilité dans la zone complexe du Sahel, la réponse coordonnée aux défis sécuritaires émergents, l’implication dans les accords d’Abraham ainsi que le refus catégorique de toute tentative de balkanisation de la région.

La dimension économique constitue également un pilier essentiel de cette alliance stratégique renouvelée. Le président américain a indiqué avoir donné des directives à son équipe afin de renforcer le partenariat économique et social avec le Maroc, en étendant explicitement ces efforts aux provinces du Sud. Cette orientation vise à stimuler l’investissement, à créer des emplois et à soutenir la croissance dans des secteurs d’avenir clés tels que les technologies de pointe, l’innovation, l’intelligence artificielle, la transition énergétique, l’exploitation des minéraux rares et l’industrie de la défense. Al Akhbar estime que l’ensemble des forces vives, des acteurs politiques et des institutions du Royaume doivent pleinement mesurer la portée stratégique de cette étape, afin d’accompagner cette dynamique portée par la vision royale vers un Maroc toujours plus stable, souverain et prospère.