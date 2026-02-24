Chirurgie robotique: Oncorad déploie sa technologie de pointe à Tanger

La chirurgie de précision n’est plus l’apanage des grandes métropoles. En annonçant la réalisation de la première intervention de chirurgie robotique dans la région du Nord, Oncorad Group amorce un tournant stratégique dans le déploiement de la médecine de pointe au Maroc. Tanger devient ainsi la première ville, hors Casablanca, à bénéficier de cette technologie avancée, marquant une nouvelle étape dans la démocratisation de l’innovation médicale.

Ce déploiement s’appuie sur l’expérience acquise à la Littoral Clinic Ain Diab à Casablanca, où plus de 400 interventions de chirurgie robotique ont déjà été réalisées. Fort de ces résultats, Oncorad Group élargit ainsi l’accès à cette technologie en l’implantant à Tanger, première étape d’un développement progressif à l’échelle nationale.

La nouvelle plateforme a d’ores et déjà permis la première intervention de chirurgie robotisée dans le Nord du royaume. Cette avancée fait suite à une première expérience de téléchirurgie menée en 2025, au cours de laquelle un patient basé à Casablanca avait été opéré par un chirurgien situé à Tanger. Une prouesse technologique qui avait posé les bases d’un modèle de collaboration médicale à distance.

Le dispositif installé est doté d’une double console, permettant une interaction en temps réel entre un chirurgien présent sur place et un expert à distance si nécessaire. L’ensemble repose sur un réseau de téléchirurgie sécurisé, garantissant précision, continuité des soins et partage d’expertise au bénéfice du patient.

La clinique de Tanger couvre l’ensemble des disciplines liées à la cancérologie et intègre désormais la chirurgie robotique dans un parcours de soins global, du diagnostic au suivi post-thérapeutique.