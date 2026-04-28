Economie

Safi: Oncologie, radiothérapie, médecine nucléaire, cardiologie, maternité catégorie 3 et autres services dans un nouveau hub médical signé Oncorad Group

VidéoAvec l’inauguration de Littoral Clinic et Oceanic Clinic à Safi, Oncorad Group introduit un modèle intégré inédit au Maroc, réunissant oncologie, maternité, radiologie et médecine nucléaire au sein d’un même pôle. Une initiative qui vise à rapprocher les soins des patients, à alléger le reste à charge et à s’inscrire dans la dynamique de généralisation de l’assurance maladie.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 10h46
#Santé#Clinique#médecine#Maroc#Safi#oncologie

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