Safi: Oncologie, radiothérapie, médecine nucléaire, cardiologie, maternité catégorie 3 et autres services dans un nouveau hub médical signé Oncorad Group
VidéoAvec l’inauguration de Littoral Clinic et Oceanic Clinic à Safi, Oncorad Group introduit un modèle intégré inédit au Maroc, réunissant oncologie, maternité, radiologie et médecine nucléaire au sein d’un même pôle. Une initiative qui vise à rapprocher les soins des patients, à alléger le reste à charge et à s’inscrire dans la dynamique de généralisation de l’assurance maladie.