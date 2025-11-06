Saham Bank–IFC: partenariat de 500 millions de dollars pour financer la croissance durable

Au milieu M. Ahmed El Yacoubi, président du Directoire de Saham Bank et à sa droite M. Ethiopis Tafara, vice-président d’IFC pour l’Afrique, signent l’accord de financement.

Selon les termes du communiqué, l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, partagera jusqu’à 50% du risque de crédit sur un portefeuille de 500 millions de dollars de prêts accordés par Saham Bank. Ce mécanisme permettra à la banque d’élargir son soutien aux entreprises opérant dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, les services, les infrastructures et l’innovation.

L’objectif, selon les deux institutions, est de garantir un accès fluide au financement pour les entreprises locales, tout en consolidant la résilience du système bancaire marocain face aux chocs économiques.

Ce partenariat traduit une volonté commune d’ancrer la durabilité au cœur de la stratégie bancaire. Il vise à stimuler l’investissement productif, encourager la création d’emplois et accroître la compétitivité du tissu entrepreneurial national.

Cet accord survient quelques mois après le lancement de la nouvelle identité de Saham Bank et marque, selon le communiqué, «une étape décisive dans la stratégie de transformation de la banque». Il reflète l’engagement de l’établissement à devenir une banque de proximité, responsable et tournée vers la durabilité, fidèle à sa vision: «accélérer les ambitions de ses clients et de l’économie marocaine».

Ahmed El Yacoubi, président du Directoire de Saham Bank, a déclaré que «chez Saham Bank, nous croyons que chaque entreprise marocaine doit avoir les moyens d’aller plus loin. Ce partenariat avec IFC nous permet de poursuivre notre mission: financer, accompagner et accélérer les ambitions de nos clients, tout en plaçant la durabilité au cœur de notre action».

L’accord avec l’IFC s’inscrit également dans la stratégie de durabilité de Saham Bank. Grâce à l’assistance technique de l’institution internationale, la banque prévoit de renforcer ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), notamment à travers l’amélioration de la gestion des risques environnementaux et sociaux, la transparence et la performance durable.

De son côté, Ethiopis Tafara, vice-président d’IFC pour l’Afrique, a souligné que «ce partenariat avec Saham Bank permettra aux entreprises de se développer, d’innover et de favoriser un développement inclusif. Il contribuera au renforcement de l’industrie et de la sécurité alimentaire, tout en consolidant la confiance dans le système financier, en mobilisant des capitaux privés et en appuyant un secteur bancaire plus inclusif et plus résilient».

Cette initiative, impulsée par la vision du Groupe Saham et de son président Moulay Hafid Elalamy, également président du Conseil de surveillance de Saham Bank, s’inscrit dans la continuité de la transformation engagée par la banque. Elle témoigne de la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans la solidité du secteur financier marocain et dans la trajectoire de Saham Bank vers une croissance inclusive et durable.

Le communiqué souligne enfin que ce partenariat symbolise un tournant majeur pour la finance marocaine, illustrant la convergence entre innovation bancaire, financement responsable et engagement international pour la durabilité.