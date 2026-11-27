Le feu vert de l’AMMC est tombé jeudi 26 novembre, tard dans la soirée. Retail Holding a obtenu le visa de son prospectus d’introduction en Bourse et s’apprête à devenir la quatrième nouvelle recrue de la cote casablancaise en 2026.

Cette opération intervient dans le prolongement de la fusion-absorption de Label’Vie par Retail Holding. Elle marque une nouvelle étape dans la réorganisation du groupe contrôlé par l’écosystème Best Financière, avec l’ambition de réunir sous une même entité cotée l’ensemble de ses activités de distribution et de services.

Une opération de plus de 6,2 milliards de dirhams

Sur le plan financier, l’opération repose sur une augmentation de capital de Retail Holding de 105,67 millions de dirhams, correspondant à l’émission de 1.056.736 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune.

Ces titres seront attribués aux actionnaires de Label’Vie autres que Retail Holding, selon une parité de huit actions Retail Holding pour onze actions Label’Vie. À l’issue de l’opération, le nombre total d’actions composant le capital de Retail Holding passera de 1.168.395 à 2.225.131 titres.

Le prospectus relatif à la fusion fait ressortir une valeur totale de l’opération de 6,264 milliards de dirhams, sur la base d’un prix de 5.927,84 dirhams par action Retail Holding. La valeur des apports de Label’Vie est, quant à elle, évaluée à 12,464 milliards de dirhams.

Il convient toutefois de souligner que cette introduction ne prend pas la forme d’une offre publique classique avec collecte de fonds auprès des investisseurs. Elle est réalisée par cotation directe, les actions nouvelles étant réservées aux actionnaires de Label’Vie dans le cadre de la fusion. Le montant de l’apport en numéraire indiqué par l’AMMC pour cette IPO est nul.

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Fondé en 2005, Retail Holding est un groupe marocain spécialisé dans la distribution et les services. Son modèle repose sur le développement et l’exploitation de marques internationales, à travers des activités qui couvrent la grande distribution, le prêt-à-porter, la restauration rapide, les loisirs et la culture, mais également la restauration collective et le facility management.

Son portefeuille comprend notamment Kiabi, Burger King et Brands & Corners au Maroc, ainsi que la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI) et King Cash en Afrique de l’Ouest. Le groupe est également présent en France à travers un projet pilote de développement du concept Atacadao.

En 2025, Retail Holding revendique un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dirhams hors Label’Vie. Ses activités de restauration collective et de facility management, portées notamment par Ansamble et OCS, représentent à elles seules 1,2 milliard de dirhams de chiffre d’affaires.

L’intégration de Label’Vie change considérablement la dimension du groupe. Ce dernier apporte notamment ses enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Supeco et Atacadao, ainsi que son réseau de magasins au Maroc.

À titre de comparaison, Label’Vie a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 18,53 milliards de dirhams, en progression de 12,9% par rapport à 2024. Son résultat net part du groupe s’est établi à 578,8 millions de dirhams, contre 541,8 millions un an auparavant, soit une progression de 6,8%.

Au-delà de la simplification de la structure capitalistique, le rapprochement vise à renforcer les synergies commerciales et logistiques, notamment dans les achats, la chaîne d’approvisionnement et les fonctions support. Le prospectus relatif à la fusion chiffre les synergies transversales attendues à 118 millions de dirhams d’excédent brut d’exploitation en 2027, puis à 166 millions en 2028. Leur impact annuel moyen devrait dépasser 4% de l’EBE consolidé du groupe sur la période 2027-2030.

L’opération vise également à offrir aux actionnaires de Label’Vie une liquidité immédiate de leurs titres, tout en maintenant un périmètre d’actionnariat constant à l’issue du rapprochement.