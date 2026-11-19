Lors de la conférence de presse organisée par le groupe Laprophan, dans le cadre de son entrée en Bourse, le jeudi 29 octobre à Casablanca.

Ces chiffres, qui correspondent aux premières remontées recueillies auprès des membres du syndicat de placement à l’issue de la période de souscription, restent provisoires. La centralisation et la consolidation des ordres par la Bourse de Casablanca sont prévues ce jeudi 19 novembre. Les résultats définitifs de l’opération seront officiellement dévoilés le 25 novembre, à l’occasion de la cérémonie de première cotation de Laprophan.

Dans le détail, les premières remontées font état d’une demande de 14,4 milliards de dirhams pour la première tranche, correspondant à un taux de souscription de neuf fois. La deuxième tranche, réservée aux personnes physiques, aurait, quant à elle, enregistré une demande de 800 millions de dirhams, pour un taux de souscription de 1,6 fois.

La première cotation prévue le 25 novembre

Le calendrier de l’opération prévoit la transmission des allocations aux intermédiaires le 23 novembre. La réalisation définitive de l’opération doit ensuite être constatée le 24 novembre par l’instance compétente de l’émetteur. Le lendemain, mercredi 25 novembre, marquera une étape majeure avec la première cotation des actions Laprophan à la Bourse de Casablanca, sous le symbole LPH.

D’un montant maximal de 2,22 milliards de dirhams, l’opération combine une augmentation de capital portant sur 4.105.500 actions nouvelles et la cession de 2.412.200 actions existantes. Le prix de souscription était fixé à 341 dirhams par action pour les catégories d’investisseurs concernées, contre 273 dirhams pour les salariés et dirigeants éligibles.

L’IPO vise principalement à financer l’acquisition de 100% de Corporate Investment Holding, maison mère du laboratoire Polymedic, près de 90% du produit de l’augmentation de capital devant être consacré à cette opération.