Laprophan obtient le feu vert pour son entrée en Bourse: 2,2 milliards de DH en jeu

Cette introduction en bourse, d’un montant global maximum de 2,2 milliards de dirhams, a pour ambition d’accompagner le développement actuel du groupe pharmaceutique Laprophan et de soutenir sa croissance externe, dont la nouvelle acquisition en cours, ainsi que de renforcer la structure financière du Groupe et d’accompagner son développement industriel.

L’opération sera réalisée à travers une augmentation de capital réservée au public, d’un montant de près de 1,4 milliard de DH, prime d’émission comprise, et la cession de 2,41 millions d’actions existantes détenues par MC IV Pharma et MC IV Morocco, pour un montant maximal de 822,56 millions de DH. À son issue, les titres proposés au public représenteront 37,64% du capital et des droits de vote du groupe.

Pionnier national et acteur de référence multinational, le Groupe Laprophan a pour vocation de mettre à la disposition des professionnels de santé et des patients des médicaments et solutions thérapeutiques de qualité, au service de la santé publique, de l’efficience des soins et de la souveraineté sanitaire.

Fort d’une histoire de plus de 75 ans, initiée en 1949 par le docteur Abderrahim Bennis, Laprophan s’impose aujourd’hui comme une plateforme pharmaceutique multinationale intégrée de référence. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du médicament, de la recherche et développement (R&D) à la commercialisation, en passant par la fabrication et la distribution, le Groupe Laprophan s’appuie sur un modèle intégré multi-pôles.

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Par ailleurs, dans le cadre de son plan de croissance externe visant à accélérer son développement et son changement d’échelle, le Groupe Laprophan a concrétisé plusieurs acquisitions structurantes.

En 2024 au Maroc, le Groupe a acquis 100% d’Amanys Pharma, renforçant ses positions sur le segment hospitalier, l’oncologie et la production d’antibiotiques bêtalactamines, tout en intégrant deux filiales à Dubaï et en Inde, puis 75% de Botanic Pharma, spécialisée dans les compléments alimentaires.

En février 2026, Laprophan a franchi une étape internationale majeure avec l’acquisition de 60% dans le groupe suisse Rivopharm. Implanté à Manno (Lugano) et disposant d’un site industriel certifié Swissmedic, EU-GMP et US-FDA, Rivopharm apporte un portefeuille de près de 540 AMM, un centre de R&D Developharma, ainsi qu’un réseau de commercialisation B2C/B2B étendu à plus de 30 pays grâce notamment à ses filiales en Allemagne, au Royaume-Uni et en Lituanie.

Laprophan a par ailleurs signé, en octobre 2026, le contrat d’acquisition de Corporate Investment Holding (société mère du laboratoire pharmaceutique Polymedic), opération qui reste sous réserve de l’obtention de l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

La Recherche & Développement (R&D) et l’Innovation intégrée

Pionnier de la recherche pharmaceutique privée au Maroc dès les années 1950, le Groupe se positionne comme un véritable pôle d’innovation. Laprophan détient un portefeuille de 4 brevets mondiaux (notamment l’oméprazole effervescent IXOR®, récompensé par l’OMPIC à Genève) et pilote un pipeline de plus de 50 molécules en développement. L’activité scientifique est portée par une équipe pluridisciplinaire répartie entre le Maroc et la Suisse, et s’étend aux biotechnologies (nano-anticorps, via la filiale biotech Ibyltech en partenariat avec l’UM6P/MAScIR).

Le Groupe s’appuie sur une infrastructure industrielle composée de 4 sites de production totalisant environ 76.500 m² bâtis au Maroc et en Suisse:

- Le site historique de Casablanca (Laprophan): socle multi-formats de 7 unités spécialisées d’une capacité de ~90 millions d’UVC/an;

- Le site d’Aïn El Aouda - Bêtalactamines (Amanys Pharma): dédié aux antibiotiques oraux solides, dont la capacité sera portée à 25 millions d’UVC/an à horizon 2027;

- La nouvelle unité d’injectables d’Aïn El Aouda (Amanys Pharma): site industriel hautement automatisé de médicaments injectables stériles d’une capacité de ~30 millions d’UVC/an (mise en service prévue courant 2027);

- Le site de Manno (Rivopharm, Suisse): plateforme européenne d’une capacité de ~35 millions d’UVC/an bénéficiant de la triple accréditation internationale Swissmedic, EU-GMP et US-FDA.

Cette infrastructure globale offre une capacité de production supérieure à 180 millions d’UVC (Unité de vente consommateur) par an et s’adosse à un Centre de distribution logistique (CDL) automatisé.

Un positionnement diversifié et un rayonnement international

Le Groupe se distingue par un portefeuille diversifié de plus de 1.300 Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) couvrant 15 aires thérapeutiques majeures (système digestif, anti-infectieux, oncologie, cardiovasculaire, système nerveux central, solutions hospitalières, etc.).

Son modèle équilibré associe:

- Les produits propres (PFF) représentés par des marques phares (dont 4 produits brevetés);

- Les licences et partenariats internationaux conclus avec des laboratoires internationaux incluant des leaders mondiaux;

- Le pôle spécialisé dans l’hospitalier et les antibiotiques porté par Amanys Pharma;

- Le pôle européen (Rivopharm) opérant selon un modèle hybride B2B (façonnage et licences CTD pour plus de 40 partenaires) et B2C (commercialisation directe via ses filiales Holsten Pharma en Allemagne, Rivopharm UK et Sanoswiss en Lituanie);

- Les relais de croissance en compléments alimentaires (Botanic Pharma).

Le Groupe Laprophan compte aujourd’hui près de 1.450 collaborateurs et commercialise des médicaments directement et indirectement dans plus de 50 pays à travers le monde, avec des filiales opérationnelles établies dans 8 pays.

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La vision stratégique du Groupe Laprophan s’articule autour de cinq axes majeurs:

L’accélération de l’expansion internationale et le déploiement du pôle européen autour de Rivopharm; Le renforcement de ses positions leaders au Maroc et la poursuite d’une politique de croissance externe sélective dont la concrétisation se poursuit à travers le projet d’acquisition en cours de Polymédic (sous réserve des autorisations réglementaires et notamment l’accord du Conseil de la Concurrence); Le développement d’un réseau industriel intégré spécialisé et aligné sur les standards internationaux; L’enrichissement continu du portefeuille produits, le renforcement de la R&D et de l’innovation; La transformation digitale intégrée: l’intégration et le déploiement généralisé de l’ERP SAP S/4HANA RISE sur l’ensemble des entités ainsi que l’exploitation avancée de l’Intelligence artificielle via des outils développés en interne notamment la suite SuiteLink.

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L’introduction en bourse du Groupe Laprophan permettra notamment de concrétiser cette stratégie et de soutenir ses ambitions de développement.

Le prospectus visé par l’AMMC est constitué:

- De la Note d’Opération relative à l’introduction en bourse du Groupe Laprophan;

- Du Document de Référence relatif à l’exercice 2025 du Groupe Laprophan.

Un extrait dudit prospectus est disponible sur le site du Groupe Laprophan via le lien www.laprophan.com.

La période de souscription est prévue du 09 Novembre au 17 Novembre 2026 inclus.

Le prix de l’action est fixé à 341 MAD.

Les actions du Groupe Laprophan seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Un prospectus visé par l’AMMC est disponible sans frais sur le site de l’AMMC (www.ammc.ma), de la Bourse de Casablanca (www.casablanca-bourse.com) et du Groupe Laprophan (www.laprophan.com).

CFG Finance est le Conseiller financier et coordinateur global de l’Opération.