Pharmaceutique: Laprophan en passe de racheter le laboratoire Polymedic

Le groupe pharmaceutique marocain Laprophan a signé un contrat en vue de l’acquisition de 100% du capital de la société mère du laboratoire Polymedic. L’opération reste soumise à l’approbation du Conseil de la concurrence.

Laprophan poursuit sa stratégie de croissance externe. Le groupe pharmaceutique marocain a annoncé, ce mercredi 21 octobre, avoir conclu un contrat en vue de l’acquisition de 100% du capital de Corporate Investment Holding (CIH), société mère du laboratoire Polymedic. Le projet a été notifié au Conseil de la concurrence, conformément à la réglementation en vigueur, l’opération restant soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Fondé en 1964, Polymedic est un acteur historique de l’industrie pharmaceutique marocaine. Le laboratoire dispose d’un site industriel de 9.600 m² à Casablanca et emploie près de 280 collaborateurs. Son portefeuille compte 138 autorisations de mise sur le marché (AMM), couvrant 12 aires thérapeutiques et représentant plus de 200 produits commercialisés. Il est notamment présent en dermatologie, dans le système nerveux central et dans le cardiovasculaire.

Pour Laprophan, cette acquisition envisagée s’inscrit dans une stratégie d’expansion engagée en 2020 et accélérée ces dernières années. En 2024, le groupe a acquis 100% d’Amanys Pharma, spécialisé notamment dans le segment hospitalier et les bêta-lactamines, ainsi que 75% de Botanic Pharma, positionné sur les compléments alimentaires. En 2026, il a également pris une participation de 60% dans le groupe suisse Rivopharm.

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Le rapprochement avec Polymedic vise à renforcer les complémentarités entre les deux laboratoires, notamment en matière de portefeuilles de produits, de canaux de distribution et d’outils industriels. Laprophan entend également dégager des synergies opérationnelles, consolider ses capacités de production et de logistique et favoriser le développement de nouveaux médicaments.

À l’issue de ces opérations de croissance externe, Laprophan revendique un portefeuille de plus de 1.300 AMM couvrant 15 aires thérapeutiques, près de 1.450 collaborateurs et quatre sites de production au Maroc et en Suisse. Le groupe commercialise ses médicaments, directement ou indirectement, dans plus de 50 pays.

La finalisation du rachat de Polymedic reste toutefois conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, en particulier à l’accord préalable du Conseil de la concurrence.