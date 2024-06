Cannabis légal: Laprophan se positionne

Le Groupe Laprophan entame un nouveau cap de croissance. L’industriel spécialisé dans le secteur pharmaceutique a, en effet, annoncé l’acquisition majoritaire de Botanic Pharma, une entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires naturels, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 28 juin.

L’opération, encore soumise à des autorisations réglementaires, «renforce et consolide sa position dans le secteur de la santé», a indiqué le Groupe, cité par le quotidien. Il s’agit, également d’élargir le portefeuille de produits. «Cette expansion nous permet d’élargir notre portefeuille produit dans les marchés européens et africains, tout en élargissant notre capacité à exporter des produits de santé innovants et de haute qualité», détaille Laprophan.

Notons que sur les deux marchés visés, la demande pour des solutions de santé naturelles et innovantes est en forte croissance. Cette expansion s’aligne sur l’objectif de Laprophan de devenir un leader dans le secteur des compléments alimentaires, un domaine en plein essor au niveau mondial.

«Le marché global des compléments alimentaires connaît une croissance rapide, stimulée par une prise de conscience accrue de la santé et du bien-être. Selon un rapport de Grand View Research, le marché mondial des compléments alimentaires était évalué à 140,3 milliards USD en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 % de 2021 à 2028», lit-on. Cette tendance est principalement portée par l’augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population et une demande croissante pour des produits naturels et bio.

Dans le cadre de cette acquisition, Botanic Pharma apporte à Laprophan son expertise dans le développement de compléments alimentaires naturels. En outre, l’entreprise a récemment obtenu toutes les certifications nécessaires pour développer des produits à base de cannabis au Maroc.

Selon la même source, «Botanic Pharma accueillera donc les efforts de recherche et développement ainsi que les lignes de produits de Laprophan pour les compléments alimentaires à base de cannabis, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques», dans un marché également en pleine expansion. Le cannabis médical et les produits dérivés devraient atteindre un marché de 146,4 milliards USD d’ici 2025, selon un rapport de Market Research Future.