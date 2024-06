Cannabis licite: trois unités de production de CBD seront construites à Chefchaouen, Taounate et Al Hoceïma

L’Agence pour la promotion et le développement des préfectures et provinces du Nord (APDN) a lancé trois appels d’offres portant sur la réalisation d’études architecturales et le suivi des travaux de construction de trois unités de transformation de cannabis licite pour la production de cannabidiol (CBD) à Chefchaouen, Taounate et Al Hoceïma.

Ces trois sites, d’une superficie de 600 m2 chacun, seront équipés pour gérer l’intégralité du processus de production, depuis la réception des matières premières jusqu’au stockage des produits finis. Les usines comprendront ainsi des zones destinées à l’extraction, la séparation, la purification, la fabrication, le conditionnement et l’emballage de ces produits.

Lire aussi : Cannabis légal. Du chocolat et des infusions à base de CBD bientôt sur le marché

Ces installations sont conçues pour fonctionner dans le strict respect des réglementations environnementales: les résidus de production, tels que les restes de cannabis et les filtres usagés, seront en effet gérés de manière responsable, avec un impact écologique minimal.

Les trois sites industriels devront stimuler l’économie locale à travers la création d’emplois et l’augmentation des revenus des agriculteurs. Ils visent également à attirer des investissements supplémentaires dans la région et à augmenter la compétitivité des produits agricoles locaux sur le marché international du CBD.