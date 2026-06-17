Laprophan boucle sa première acquisition européenne avec le rachat de Rivopharm

Le groupe pharmaceutique Laprophan a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Rivopharm, société basée en Suisse spécialisée dans les médicaments de spécialité, le développement de dossiers, les formulations complexes et les solutions pharmaceutiques à valeur ajoutée.

La transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, porte sur une entreprise qui génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions de dollars. L’opération marque la première acquisition européenne de Laprophan et constitue une étape structurante dans le développement international du groupe.

Elle a été réalisée via Europhan, la plateforme luxembourgeoise de Laprophan, que le groupe entend positionner comme hub stratégique pour piloter son expansion sur le continent. Le groupe marocain disposait déjà de bureaux en Inde, aux Émirats arabes unis et en Côte d’Ivoire. L’intégration de Rivopharm élargit considérablement cette empreinte et installe Laprophan directement sur le marché européen, avec une présence industrielle en Suisse et des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et en Lituanie.

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L’acquisition donne également au groupe marocain accès à un portefeuille commercialisé dans plus de 30 pays à travers le monde. Fondé il y a plus de 75 ans, Laprophan se positionne désormais comme un acteur pharmaceutique à vocation internationale, couvrant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et plusieurs marchés mondiaux. La transaction accélère par ailleurs son développement dans le segment B2B, via des partenariats d’out-licensing avec certains des plus grands génériqueurs internationaux.

Les deux groupes présentent des profils industriels et commerciaux complémentaires. Laprophan apporte ses capacités de production marocaines, son réseau africain et moyen-oriental et ses relations établies de longue date avec les professionnels de santé. Rivopharm apporte son expertise en développement de dossiers, en formulations complexes et sa base industrielle suisse, réputée pour ses standards réglementaires élevés.

La direction des deux entités indique que les initiatives d’intégration sont déjà engagées et que la phase initiale se déroule selon le calendrier prévu. Les équipes travaillent conjointement à la mise en œuvre des priorités stratégiques communes, dans un contexte que les deux groupes décrivent comme un alignement fort sur les plans opérationnel et culturel.

Une ambition construite sur 75 ans d’industrie

Le président du groupe Laprophan, Farid Bennis, a qualifié l’opération de tournant historique. «Cette acquisition est un moment fondateur dans l’histoire de Laprophan. Elle marque une nouvelle étape dans notre ambition de construire un groupe pharmaceutique international ancré au Maroc, avec de solides capacités industrielles, une expertise scientifique et un engagement à long terme en faveur de l’accès à des médicaments de haute qualité», a-t-il déclaré.

Il a rappelé les bases sur lesquelles le groupe s’est construit depuis sept décennies. «Depuis plus de 75 ans, Laprophan s’est développé sur des bases solides: l’excellence industrielle, des relations de confiance avec les professionnels de santé et un engagement continu en faveur de l’innovation. Avec Rivopharm, nous franchissons une étape stratégique en intégrant une plateforme européenne reconnue, aux capacités industrielles, techniques et réglementaires complémentaires», a-t-il ajouté.

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Farid Bennis a mis en avant les retombées attendues sur le modèle économique du groupe. «Ce rapprochement renforce notre présence internationale, diversifie notre modèle économique et accélère notre développement dans le segment pharmaceutique B2B. Ensemble, Laprophan et Rivopharm sont bien positionnés pour construire un groupe plus solide, plus compétitif et plus diversifié, capable de servir partenaires et patients sur de multiples marchés», a-t-il relevé.

Le directeur général de Rivopharm, Piero Poli, a pour sa part insisté sur la cohérence de ce rapprochement avec la trajectoire de son groupe. «Rivopharm a été construit avec une ambition claire: créer une plateforme pharmaceutique européenne indépendante, alliant innovation, expertise en développement, excellence manufacturière et partenariats internationaux. Aujourd’hui, en unissant nos forces avec Laprophan, nous portons cette vision à un niveau supérieur», a-t-il affirmé.

Piero Poli a souligné la convergence des deux cultures d’entreprise. «Ensemble, nous apportons des capacités hautement complémentaires, de fortes cultures entrepreneuriales et un engagement commun en faveur de la création de valeur à long terme. Ce partenariat nous permettra d’accélérer notre expansion internationale, d’ouvrir de nouvelles opportunités pour nos produits et partenaires, et de construire un groupe pharmaceutique diversifié à portée véritablement mondiale», a-t-il conclu.