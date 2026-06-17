Commerce électronique: Ryad Mezzour annonce de nouvelles mesures pour les petits commerçants

Le chiffre d’affaires du commerce électronique au Maroc a atteint 30 milliards de dirhams, selon les données actualisées par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants. Face à l’engouement croissant des citoyens pour cette activité, particulièrement en milieu urbain, le ministère prépare un nouveau projet de loi destiné à renforcer la réglementation et la protection des consommateurs, écrit le quotidien L’Économiste de ce jeudi 18 juin. Le gouvernement planche également sur la réorganisation du secteur de la livraison à domicile, qui fait l’objet d’un projet de réglementation en lien avec le monopole de Barid Al-Maghrib, après réception de l’avis du Conseil de la concurrence. L’exécutif envisage d’intégrer les épiceries de quartier dans cette chaîne de distribution en leur confiant la gestion des paiements contre une commission, afin de diversifier leurs sources de revenus.

Le ministère poursuit en parallèle ses programmes de soutien aux petits commerçants à travers une approche participative, formalisée lors d’un récent forum national associant le ministère de l’Intérieur, les professionnels et les réseaux de distribution. Pour maintenir la compétitivité du commerce de proximité, les autorités développent des dispositifs d’inclusion financière et encouragent le regroupement au sein de centrales d’achat pour réduire les coûts d’approvisionnement. L’objectif est d’ajouter de nouveaux services publics et électroniques de proximité aux prestations existantes, à l’image de la recharge téléphonique qui représente aujourd’hui près de 30% des revenus de nombreux commerces.

Pour simplifier les procédures liées aux autorisations administratives, une plateforme numérique est en cours de déploiement en coordination avec le ministère de l’Intérieur, lit-on dans L’Économiste. En réaction, le chef du groupe parlementaire du Mouvement Populaire (MP), Driss Sentissi, a suggéré de favoriser l’approvisionnement direct auprès des producteurs. Il a également proposé la création d’un fonds de financement dédié pour soutenir le fonds de roulement des petits commerçants et supporter le système des carnets de crédits accordés traditionnellement aux familles.

Sur le plan des infrastructures, le ministre a indiqué que 189 marchés de proximité ont été réhabilités au cours des quatre dernières années, bénéficiant d’un accompagnement financier partiel ou total de l’État en partenariat avec les collectivités territoriales. Concernant le système de distribution, Ryad Mezzour a défendu le rôle nécessaire des intermédiaires réglementaires, tout en affirmant la nécessité de lutter contre les pratiques spéculatives de certaines catégories d’intermédiaires afin de préserver l’équilibre du marché et les intérêts des consommateurs.