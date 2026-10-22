Laprophan notifie le rachat de Polymedic au Conseil de la concurrence

Le Groupe Laprophan poursuit son expansion nationale et internationale. À la suite de la signature formelle d’un contrat portant sur le rachat intégral du capital de Corporate Investment Holding, entité mère du laboratoire Polymedic, le géant de la santé a officiellement saisi le Conseil de la concurrence. Cette démarche réglementaire fondamentale vise à obtenir une autorisation des autorités avant d’acter une consolidation significative, qui promet de redessiner les contours de la production et de la distribution de médicaments dans le Royaume, indique le magazine Finances News Hebdo.

Pionnier du secteur, fort de ses soixante-quinze années d’expérience, Laprophan réaffirme à travers cette initiative son ambition d’accélérer sa croissance externe. Ce nouvel investissement s’inscrit dans la trajectoire dynamique initiée au début de la décennie et marquée par une succession d’opérations d’envergure. Après avoir pris le contrôle total d’Amanys Pharma et une part majoritaire dans Botanic Pharma deux ans plus tôt, puis s’être projeté sur la scène internationale en entrant au capital du suisse Rivopharm, l’entreprise marocaine consolide un vaste réseau global commercialisant plus de mille trois cents autorisations de mise sur le marché dans plus de cinquante pays.

En ciblant Polymedic, fondé au milieu des années soixante, l’acquéreur s’adjuge les forces d’une référence de l’industrie pharmaceutique locale reconnue pour sa maîtrise industrielle et commerciale. Forte de près de trois cents collaborateurs et d’un site de production casablancais étendu sur plus de neuf mille mètres carrés, l’entreprise cédée apporte une expertise reconnue dans le développement et la fabrication de médicaments, complétée par un solide réseau de promotion médicale.Son catalogue, riche de plus d’une centaine d’autorisations et de 200 produits commercialisés, viendra étoffer les capacités du groupe acheteur, notamment dans des aires thérapeutiques clés telles que la dermatologie, le système nerveux central et le domaine cardiovasculaire, lit-on dans Finances News Hebdo.

Au-delà de la simple opération financière, ce rapprochement industriel repose sur une vision stratégique axée sur la recherche de synergies et la complémentarité opérationnelle. L’intégration de Polymedic doit permettre à l’ensemble consolidé d’optimiser ses chaînes logistiques, d’élargir la gamme de soins proposés aux professionnels de santé et d’accroître la capacité globale de fabrication sur le sol national. Ce renforcement s’ajoutera à l’infrastructure imposante de Laprophan, qui regroupe déjà plus de mille quatre cents salariés et dispose d’une capacité de production annuelle dépassant les 180 millions d’unités de vente consommateur réparties sur plusieurs sites certifiés de haut niveau.

Si les perspectives offertes par ce regroupement ouvrent la voie à une souveraineté sanitaire renforcée et à un développement accru de nouveaux traitements, sa concrétisation définitive reste subordonnée au respect rigoureux des démarches légales. Comme le rappelle le groupe acquéreur, la conclusion formelle de la transaction demeure suspendue à la délivrance des autorisations réglementaires d’usage, et en particulier à l’accord préalable de l’autorité de régulation de la concurrence. Cette étape ultime déterminera le calendrier de naissance d’un pôle pharmaceutique marocain de premier plan et à fort rayonnement mondial.