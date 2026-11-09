Laprophan ouvre ce lundi les souscriptions à son introduction en Bourse: ce qu’il faut retenir

Lors de la conférence de presse organisée par le groupe Laprophan, dans le cadre de son entrée en Bourse, jeudi 29 octobre 2026 à Casablanca.

Il y a des entreprises dont l’histoire se confond avec celle de leur secteur. Fondé à Casablanca en 1949 par le Dr Abderrahim Bennis, Laprophan appartient à cette catégorie. Pendant plus de sept décennies, le laboratoire a accompagné le développement de l’industrie pharmaceutique au Maroc. Aujourd’hui, il s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, en ouvrant son capital au public et en faisant son entrée à la Bourse de Casablanca.

Les souscriptions à cette introduction en Bourse sont ouvertes du 9 au 17 novembre 2026, au prix de 341 dirhams par action. L’opération porte sur un montant global maximal de 2,22 milliards de dirhams.

Mais derrière cette opération financière se dessine surtout une ambition industrielle. Pour Laprophan, il ne s’agit pas simplement de rejoindre la cote casablancaise. L’enjeu est de se donner les moyens de changer de dimension, de renforcer ses positions au Maroc et de poursuivre son développement à l’international.

Lors de la conférence de presse organisée le 29 octobre à Casablanca, le président-directeur général du groupe, Farid Bennis, a présenté cette ouverture du capital comme l’aboutissement d’un processus de transformation engagé depuis plusieurs années. Il a notamment souligné la nécessité pour le groupe d’atteindre une taille critique afin de mieux répondre aux besoins de la population, dans un contexte où le Maroc affiche de fortes ambitions en matière de généralisation de la protection sociale et d’amélioration de l’accès aux soins.

Le dirigeant a également revendiqué une dimension particulière pour cette opération, estimant que Laprophan, compte tenu de son histoire et de son rôle de pionnier, constitue un «bien national» qui mérite d’être partagé avec les investisseurs.

Polymedic, première destination des nouveaux capitaux

La première illustration concrète de cette ambition se trouve dans le projet de rachat du laboratoire Polymedic. Signé en octobre dernier, le contrat porte sur l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de Corporate Investment Holding, société mère de Polymedic.

Cette acquisition constitue le principal moteur financier de l’introduction en Bourse. Sur les quelque 1,4 milliard de dirhams que doit rapporter l’augmentation de capital, près de 90% sont destinés à financer cette opération.

L’intérêt stratégique de Polymedic tient notamment à la complémentarité de ses activités avec celles de Laprophan. Fondé en 1964, le laboratoire emploie près de 280 personnes, dispose d’un site industriel à Casablanca et commercialise plus de 200 produits couvrant 12 domaines thérapeutiques. Son intégration permettrait à Laprophan de renforcer son appareil productif national et d’élargir son portefeuille de médicaments.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie de croissance externe déjà bien engagée. Depuis 2024, Laprophan a multiplié les opérations de rapprochement. L’acquisition d’AIF Pharma, maison mère d’Amanys Pharma, lui a permis d’élargir son offre dans les médicaments hospitaliers, les bêta-lactamines et l’oncologie. Le groupe a ensuite pris une participation majoritaire dans Botanic Pharma, spécialisée dans les compléments alimentaires.

En 2026, le rachat d’une participation majoritaire dans le laboratoire suisse Rivopharm a marqué une nouvelle étape. Cette opération a ouvert au groupe les portes du marché européen, en lui apportant notamment un outil industriel en Suisse, un portefeuille de médicaments génériques et un réseau commercial couvrant plusieurs dizaines de pays.

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Les dimensions prises par le groupe illustrent le chemin parcouru. Laprophan revendique désormais près de 1.450 collaborateurs, plus de 1.300 autorisations de mise sur le marché et une présence commerciale dans 52 pays. Il dispose de quatre sites de production au Maroc et en Suisse, représentant quelque 76.500 mètres carrés de surfaces bâties.

Cette évolution traduit un changement de modèle. À son activité historique de fabrication et de commercialisation de médicaments s’ajoutent désormais des compétences complémentaires dans plusieurs segments thérapeutiques, la recherche et le développement, ainsi que des relais de croissance à l’étranger.

Le groupe entend également poursuivre ses efforts en matière d’innovation. À fin juin 2026, plus de 50 molécules étaient en cours de développement. Les travaux engagés dans les biotechnologies, notamment autour des nano-anticorps, témoignent de cette volonté de renforcer les activités à plus forte valeur ajoutée.

L’ouverture du capital doit ainsi donner au groupe davantage de moyens pour accompagner cette transformation, poursuivre ses acquisitions et consolider sa structure financière. Elle doit également faciliter son accès aux financements du marché et renforcer sa visibilité auprès de ses partenaires économiques et industriels.

Une opération mixte de 2,22 milliards de dirhams

Sur le plan financier, l’offre combine deux opérations distinctes. La première consiste en une augmentation de capital portant sur l’émission de 4.105.500 actions nouvelles, pour un montant maximal de près de 1,4 milliard de dirhams. Ces ressources nouvelles seront directement injectées dans l’entreprise.

La seconde porte sur la cession de 2.412.200 actions existantes, pour un montant maximal de 822,56 millions de dirhams. Cette partie de l’opération revient aux actionnaires cédants et ne constitue donc pas un financement supplémentaire pour Laprophan.

Au total, 6.517.700 actions sont proposées aux investisseurs, représentant 37,64% du capital après réalisation de l’opération, si celle-ci est intégralement souscrite.

L’offre est ouverte aux personnes physiques et morales, résidentes ou non résidentes, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels, à l’exception des OPCVM monétaires et obligataires à court terme. Un compartiment spécifique est également réservé aux salariés et dirigeants éligibles du groupe, qui bénéficient d’un prix préférentiel de 273 dirhams par action.

Le placement est piloté par CFG Marchés, chef de file du syndicat, et Attijari Intermédiation, co-chef de file, avec CFG Finance comme conseiller financier et coordinateur global. Le syndicat réunit par ailleurs plusieurs banques et sociétés de Bourse de la place.