IPO Laprophan: ce qu’il faut savoir sur l’opération de 2,22 milliards de dirhams

Lors de la conférence de presse organisée par le groupe Laprophan, dans le cadre de son entrée en Bourse, ce jeudi 29 octobre à Casablanca.

«Le groupe Laprophan vient d’obtenir son visa qui permettra son introduction en Bourse», a déclaré son président-directeur général, Farid Bennis, qui a qualifié la journée d’«historique» pour le groupe. Fondé à Casablanca en 1949 par feu Abderrahim Bennis, Laprophan en a présenté les modalités lors d’une conférence de presse animée par son président-directeur général, Farid Bennis, en présence notamment de représentants de Mediterrania Capital Partners, qui mène le consortium d’investisseurs entré au capital en 2023, et de CFG Finance, conseiller financier de l’opération.

L’opération combine deux mécanismes dont les effets diffèrent. Le premier est une augmentation de capital: Laprophan émet 4.105.500 actions nouvelles, pour un montant maximal de 1.399.975.500 dirhams. C’est la seule partie des fonds qui entrera dans les caisses de l’entreprise.

Le second est une cession de 2.412.200 actions existantes, pour un montant maximal de 822.560.200 dirhams, calculé au prix de 341 dirhams.

Sur la base du capital social au 27 octobre 2026, soit 132.102.250 dirhams en actions de 10 dirhams de nominal, l’opération porterait le nombre de titres de 13,2 à 17,3 millions. Si elle est entièrement souscrite, les actions proposées représenteront environ 37,6% du capital après l’opération, dont 23,7% d’actions nouvelles. Au prix d’introduction, le groupe serait valorisé à environ 5,9 milliards de dirhams.

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Le financement de l’acquisition de Polymedic figure en tête des objectifs de l’opération. En octobre 2026, Laprophan a signé un contrat portant sur la totalité du capital et des droits de vote de Corporate Investment Holding, société mère du laboratoire. La transaction reste subordonnée à l’accord préalable du Conseil de la concurrence, auquel le projet a été notifié, ainsi qu’aux autres autorisations réglementaires requises.

Fondé en 1964, Polymedic emploie près de 280 collaborateurs et exploite un site industriel d’environ 9.600 m² à Casablanca. Il détient 138 autorisations de mise sur le marché (AMM) et commercialise plus de 200 produits dans 12 aires thérapeutiques. Son chiffre d’affaires a atteint 405 millions de dirhams en 2025, soit l’équivalent d’environ 22% de celui de Laprophan la même année, et il est attendu à environ 455 millions en 2026. Après Rivopharm, qui a ouvert l’Europe au groupe, ce rachat renforcerait son outil de production au Maroc.

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Farid Bennis a présenté cette levée de fonds comme destinée aussi à la croissance externe, afin d’atteindre une «taille critique pour répondre au mieux aux besoins de la population». Il a rattaché cette démarche aux orientations royales relatives à la généralisation de la sécurité sociale et de l’accès aux soins.

L’opération doit également permettre au groupe de financer d’autres projets de croissance, interne comme externe, de faciliter son accès aux financements de marché, d’optimiser sa structure financière et d’accroître sa notoriété.

Qui peut souscrire et à quelles conditions

L’offre est répartie en trois types d’ordres. Les types I et II sont ouverts aux personnes physiques, résidentes ou non, de nationalité marocaine ou étrangère, aux personnes morales non qualifiées justifiant de plus de trois mois d’existence et aux investisseurs qualifiés de droit marocain ou étranger, à l’exception des OPCVM monétaires et obligataires court terme. Le type III est réservé aux salariés et dirigeants du groupe et de ses filiales inscrits sur une liste nominative arrêtée par le président-directeur général.

Type Souscripteurs Actions (part de l’offre) Prix Montant Allocation I Souscripteurs éligibles, minimum 8.800 actions (3.000.800 DH) 4.721.408 (72,4%) 341 DH 1.610,0 MDH Au prorata des demandes II Mêmes catégories, sans minimum 1.466.592 (22,5%) 341 DH 500,1 MDH Par itération, jusqu’à 100 actions par souscripteur, puis reliquat au prorata III Salariés et dirigeants éligibles 329.700 (5,1%) 273 DH 90,0 MDH - Total 6.517.700 (100%) 2.200,1 MDH*

*Montant calculé avec la décote du type III (273 dirhams au lieu de 341). Au prix uniforme de 341 dirhams, l’offre atteint 2.222.535.700 dirhams, montant maximal annoncé.

Le seuil de 8.800 actions, soit 3.000.800 dirhams, réserve de fait le type I aux investisseurs disposant de montants importants. Le type II, sans minimum de souscription, est accessible à tous les souscripteurs éligibles. Pour ces deux types, la souscription de chaque investisseur hors OPCVM est plafonnée à 10% des actions offertes, soit 651.770 actions ou 222.253.570 dirhams. Pour les OPCVM, le plafond correspond au plus bas entre ce seuil et 10% de leur actif net, sur la base de la valeur liquidative au 30 octobre 2026.

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Polymedic serait la quatrième acquisition du groupe depuis 2024, dans une stratégie de croissance externe engagée après le retour de Farid Bennis à la présidence exécutive, en juin 2020. Le dirigeant présente l’introduction en Bourse comme l’aboutissement de ce parcours, mené selon lui dans un souci de complémentarité des gammes.

En mars 2024, Laprophan a acquis AIF Pharma, maison mère d’Amanys Pharma, qui lui a apporté plus de 350 AMM dans l’hospitalier, les bêtalactamines et l’oncologie, ainsi que deux filiales, en Inde et à Dubaï. En septembre 2024, il a pris 75% de Botanic Pharma, spécialisée dans les compléments alimentaires. En 2026, il a pris une participation majoritaire dans le groupe suisse Rivopharm, spécialisé dans les médicaments génériques, principalement pour le système nerveux central et le cardiovasculaire. Cette opération lui a apporté environ 540 AMM, un site industriel à Manno, près de Lugano, et un réseau commercial couvrant plus de 30 pays, principalement en Europe.

Le groupe revendique aujourd’hui près de 1.450 collaborateurs, plus de 1.300 AMM couvrant 15 aires thérapeutiques et quatre sites de production au Maroc et en Suisse, d’une superficie bâtie d’environ 76.500 m². AIF Pharma et Rivopharm représentent à elles seules près de 900 de ces AMM, soit environ les deux tiers du portefeuille. Les médicaments du groupe sont commercialisés, directement ou indirectement, dans 52 pays, dont 8 où il dispose d’une présence opérationnelle.

Laprophan complète sa production par des partenariats de distribution, de promotion et de façonnage avec des laboratoires internationaux. Selon Farid Bennis, ce modèle permet d’importer des produits innovants dont les volumes ne justifient pas une fabrication locale, afin d’«éviter toute pénurie ou rupture».

Ce que disent les comptes

Le chiffre d’affaires consolidé est passé de 1.503,1 millions de dirhams en 2023 à 1.820,2 millions en 2025 (chiffres pro forma pour 2023 et 2024), soit une croissance annuelle moyenne de 10%. En 2025, les ventes de produits fabriqués par le groupe ont progressé plus vite (+12,8%) que celles des produits importés (+9,7%).

La rentabilité progresse plus rapidement que l’activité. Le résultat d’exploitation a augmenté de 45,3% en 2025, à 264,6 millions de dirhams. Le résultat net consolidé a progressé de 33,9%, à 109,4 millions, une hausse moins marquée en raison du recul des résultats non courant et financier et d’une charge d’impôt plus élevée. Rapporté au chiffre d’affaires, il représente 6,0% en 2025, contre 4,0% en 2023.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 1.354,3 millions de dirhams, en hausse de 11,4% par rapport au premier semestre 2025 retraité (pro forma).

«Nous considérons que ce laboratoire est un bien national vu son histoire et son historique de pionnier», a déclaré Farid Bennis, ajoutant que le groupe entend partager «le fruit de cette croissance» avec ceux qui souscriront à l’opération.

En pratique

Prix: 341 dirhams par action (273 dirhams pour les salariés et dirigeants éligibles).

341 dirhams par action (273 dirhams pour les salariés et dirigeants éligibles). Souscriptions: du 9 novembre au 17 novembre 2026 à 15h30 inclus.

du 9 novembre au 17 novembre 2026 à 15h30 inclus. Conseiller financier et coordinateur global: CFG Finance.

CFG Finance. Syndicat de placement: CFG Marchés (chef de file) et Attijari Intermédiation (co-chef de file).

CFG Marchés (chef de file) et Attijari Intermédiation (co-chef de file). Prospectus: au siège de Laprophan, auprès des membres du syndicat de placement et sur les sites internet de la société, de l’AMMC et de la Bourse de Casablanca.