Fonds Mohammed VI pour l’Investissement: un premier financement stratégique dans l’industrie pharmaceutique

Après plusieurs années de préparation, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) franchit une étape décisive en injectant ses premiers capitaux dans l’économie, réelle. Ce jalon marque le début d’une dynamique nouvelle pour le fonds souverain marocain, conçu pour stimuler l’investissement et renforcer la résilience du tissu productif national.

Le premier décaissement intervient à travers Mediterrania Capital IV Morocco FPCC, unique véhicule d’investissement à ce stade sponsorisé directement par le FM6I. Ce fonds vient de libérer une enveloppe de 100 millions de dirhams pour accompagner la stratégie de développement de LAPROPHAN, pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine, indique le magazine Challenge.

Le FM6I y contribue à hauteur de près de 30 millions de dirhams, aux côtés de partenaires internationaux de premier plan, notamment Mediterrania Capital Partners (MCP), Proparco (France), FMO (Pays-Bas) et DEG (Allemagne). Ce consortium avait déjà conclu, en 2023, un accord d’investissement global de 750 millions de dirhams afin d’accélérer la croissance et la compétitivité de LAPROPHAN.

Fondé en 1949 par Abderrahim Bennis, LAPROPHAN s’impose comme l’un des symboles du savoir-faire pharmaceutique marocain. Grâce à cette nouvelle injection de capitaux, le laboratoire entend poursuivre sa stratégie de croissance externe, illustrée récemment par l’acquisition, en 2024, de l’usine Recipharm en France, a-t-on pu lire.

La participation du FM6I ne se limite pas à un simple apport financier. Elle reflète la volonté du Royaume d’ancrer la souveraineté industrielle et sanitaire au cœur de sa stratégie de développement, en appuyant les champions nationaux dans leur expansion régionale et internationale.

Créé par Décision Royale en décembre 2020, à travers l’adoption de la Loi n°76-20, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement a vocation de jouer un rôle structurant dans l’économie marocaine. En 2023, il a retenu une quinzaine de gestionnaires de fonds répartis sur quatre grandes thématiques prioritaires (généraliste, tourisme, industrie, agriculture). L’objectif est d’accompagner plus d’une centaine d’entreprises et de projets afin de catalyser les investissements privés, dynamiser la création d’emplois et renforcer la compétitivité du Royaume dans des secteurs stratégiques.

Cette première opération intervient après plus de deux ans de mise en place des mécanismes de sélection et de gouvernance. Elle envoie un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers. Elle traduit la montée en puissance du FM6I comme levier de confiance et d’attraction des capitaux dans un contexte international marqué par l’incertitude et la compétition accrue pour les flux financiers.

En s’adossant à des partenaires internationaux expérimentés, le fonds souverain marocain démontre sa capacité à s’intégrer dans les standards de l’investissement mondial tout en défendant les priorités nationales: la souveraineté industrielle, la sécurité sanitaire et la montée en gamme des entreprises du Royaume.