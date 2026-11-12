Laprophan investit 374 millions de dirhams à Aïn El Aouda dans une unité d’injectables stériles

Les responsables du groupe Laprophan et de sa sa filiale Amanys Pharma, lors d’une visite guidée de son site de production à Aïn El Aouda, organisée pour la presse, mercredi 11 novembre. (S.Bouchrit/Le360).

Le groupe Laprophan, dont l’introduction en bourse est en cours, poursuit résolument son ambitieux plan de développement. Son investissement de 374 millions de dirhams dans sa filiale Amanys Pharma, à Aïn El Aouda, en témoigne: il porte sur une unité de médicaments injectables stériles, conçue selon les normes européennes EU-GMP.

Implanté sur un terrain de 62.000 m², le complexe d’Aïn El Aouda constitue l’un des fleurons industriels du groupe. Il réunit l’unité de production de bêtalactamines, qui occupe 7.300 m² bâtis, et la nouvelle unité d’injectables. L’unité de bêtalactamines est dédiée aux formes orales solides d’antibiotiques. Sa capacité actuelle est de 15 millions d’unités de vente consommateur (UVC) par an et doit être portée à environ 25 millions d’UVC par an à l’horizon 2027. Sa capacité de stockage atteint 2 000 palettes.

La nouvelle unité d’injectables s’étend sur 18.000 m² bâtis. Hautement automatisée, elle affiche une capacité d’environ 30 millions d’UVC par an et 7.000 palettes de stockage. Sa mise en service est prévue courant 2027.

À l’échelle du groupe, l’outil industriel compte quatre sites au Maroc et en Suisse, pour environ 76.500 m² bâtis. Le site historique de Casablanca affiche une capacité d’environ 90 millions d’UVC par an, et celui de Manno, en Suisse, environ 35 millions. Cette infrastructure offre une capacité de production supérieure à 180 millions d’UVC par an.

Amanys Pharma est détenue à 100% par Laprophan, via AIF Pharma Maroc. Son acquisition, en mars 2024, a apporté au groupe plus de 350 AMM (autorisations de mise sur le marché), couvrant le pôle hospitalier, les bêtalactamines et l’oncologie. Elle a aussi fait entrer deux filiales à l’international: Amanys Pharma India Private Limited (APIL) en Inde et Amanys Pharma International FZCO (API FZCO) à Dubaï.

Amanys Pharma, le bras hospitalier de Laprophan

Spécialisée dans la fabrication, l’importation, la distribution et l’export de médicaments, Amanys Pharma est considérée comme l’un des principaux producteurs de bêtalactamines au Maroc. Elle dispose d’une large base de clients dans le segment hospitalier.

Son activité repose sur une expertise reconnue dans les anti-infectieux, les soins intensifs, l’hématologie et l’oncologie spécialisée, soulignent les responsables d’Amanys Pharma, lors d’une visite guidée de son site de production et des installations techniques à Aïn El Aouda, organisée pour la presse, mercredi 11 novembre. Le groupe en fait son pôle spécialisé dans l’hospitalier et les antibiotiques.

Côté partenariats, Amanys Pharma assure le façonnage de bêtalactamines pour GlaxoSmithKline depuis 2014. Elle assure également la distribution et la promotion de produits, notamment avec Amgen et Octapharma.

Amanys Pharma est aussi le point d’appui de l’expansion du groupe en Afrique et sur les marchés émergents. Elle centralise l’export depuis le Maroc, tandis qu’API FZCO, à Dubaï, distribue vers l’Afrique de l’Ouest. APIL, en Inde, est chargée du sourcing de principes actifs et de l’export de médicaments, principalement vers l’Afrique francophone, à travers API FZCO.

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L’infrastructure industrielle du groupe prévoit un transfert planifié des bêtalactamines et des injectables de Casablanca vers Aïn El Aouda. Un projet pluriannuel de 26 millions de dirhams couvre le transfert progressif et l’extension de la production d’injectables vers ce site, à l’horizon du premier trimestre 2029.

La mise en service de la nouvelle unité s’inscrit dans la stratégie industrielle du groupe, fondée sur la spécialisation progressive des usines. Elle vise aussi la montée en gamme des sites marocains vers les exigences EU-GMP. Selon Laprophan, cet alignement des standards permettra des transferts de production dans les deux sens entre le Maroc et la Suisse.

Sur le plan des systèmes d’information, l’ERP SAP S/4HANA RISE est opérationnel chez Laprophan et en cours de déploiement chez Rivopharm. Il est prévu chez Amanys Pharma en janvier 2027. Le groupe l’associe à la suite SuiteLink, développée en interne.

Le pôle Amanys Pharma est représenté par six membres au comité exécutif du groupe. Ils couvrent la direction générale, la pharmacie responsable, les opérations, la finance, la market unit et la direction d’Amanys India.

Au niveau consolidé du groupe, les segments portés par Amanys Pharma progressent. Les solutions pour hôpitaux ont réalisé 102,8 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2025 (+31,9 % sur un an). Les antinéoplasiques et agents immunomodulants ont atteint 175,8 millions de dirhams (+25,9 %).

Un groupe pharmaceutique en pleine expansion

Fondé en 1949, Laprophan compte aujourd’hui près de 1.450 collaborateurs. Il gère un portefeuille de plus de 1 300 AMM couvrant 15 aires thérapeutiques, et commercialise ses médicaments directement et indirectement dans plus de 50 pays, avec des filiales opérationnelles établies dans 8 pays.

Après Amanys Pharma, le groupe a acquis 75% de Botanic Pharma, spécialisée dans les compléments alimentaires, en septembre 2024. En février 2026, il a acquis 60% du groupe suisse Rivopharm. Basé à Manno (Lugano), celui-ci apporte un site certifié Swissmedic, EU-GMP et US-FDA, un portefeuille d’environ 540 AMM et un réseau de commercialisation étendu à plus de 30 pays.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 1,82 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 11,1%. Le résultat net consolidé a atteint 109,4 millions de dirhams (+33,9 %), pour une marge nette de 6% du chiffre d’affaires.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 1,35 MMDH, en progression de 11,4% par rapport au premier semestre 2025 proforma. Le résultat net consolidé s’établit à 125,7 MDH, contre 58,2 MDH un an plus tôt.

Le marché privé représente 81% du chiffre d’affaires 2025, le secteur public 15,1% et l’export 3,9%. À l’export, le groupe cible l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon) via un grossiste-répartiteur partenaire.

Une introduction en bourse de 2,22 milliards de dirhams

Pour accompagner cette dynamique de développement actuel du groupe et soutenir sa croissance externe, dont la nouvelle acquisition en cours, Laprophan a opté pour l’introduction en bourse. Le groupe a obtenu, le 28 octobre 2026, le visa de l’AMMC pour s’introduire à la Bourse de Casablanca. L’opération porte sur un montant global maximum de 2,2 milliards de dirhams. Elle doit aussi renforcer sa structure financière et accompagner son développement industriel.

L’opération combine une augmentation de capital et une cession d’actions existantes. L’augmentation de capital réservée au public porte sur 4.105.500 actions, pour 1.399.975.500 dirhams prime d’émission incluse. La cession concerne 2.412.200 actions détenues par MC IV Pharma et MC IV Morocco, pour un montant maximal de 822.560.200 dirhams. À l’issue de l’opération, les actions offertes au public représenteront 37,64 % du capital et des droits de vote.

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Le prix de l’action est fixé à 341 dirhams. Il se décompose, pour les actions nouvelles, en 10 dirhams de nominal et 331 dirhams de prime d’émission. La période de souscription court du 9 au 17 novembre 2026 inclus, à 15h30 le dernier jour. Les actions seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

L’offre est répartie en trois types d’ordres. Le type I, destiné aux personnes physiques et morales non qualifiées et à certains investisseurs qualifiés, porte sur 4.721.408 actions, soit 1.610.000.128 dirhams (73,2% de l’opération). Il impose un minimum de 8.800 actions, soit 3.000 800 dirhams. Le type II, qui s’adresse aux mêmes catégories de souscripteurs, représente 1.466.592 actions, soit 500.107.872 dirhams (22,7%), sans minimum.

Le type III est réservé aux salariés et dirigeants de Laprophan et de ses filiales figurant sur une liste nominative arrêtée par le président-directeur général. Il porte sur 329.700 actions, soit 90.008.100 dirhams (4,1%), à un prix de souscription de 273 dirhams par action et sans minimum. La liste repose notamment sur l’ancienneté de plus de trois ans, sauf dérogation du PDG, et sur la contribution à la performance financière et au développement du groupe.

Polymédic, une acquisition stratégique financée par l’IPO

Le produit de l’opération sera affecté, pour une très grande partie, au financement de l’acquisition en cours du laboratoire Polymédic. En octobre 2026, Laprophan a signé un contrat de cession et d’acquisition de titres portant sur l’intégralité du capital et des droits de vote de Corporate Investment Holding, société mère de Polymédic. Le projet a déjà été notifié au Conseil de la concurrence.

Fondé en 1964, Polymédic s’appuie sur plus de 60 ans d’expertise. Le laboratoire intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la distribution et à la promotion médicale. Il développe, fabrique et commercialise des médicaments ainsi que des spécialités sous licence, et il est le partenaire industriel et commercial de plusieurs grands acteurs pharmaceutiques internationaux au Maroc.

Polymédic emploie près de 280 collaborateurs et dispose d’un site industriel de près de 9.600 m² à Casablanca. Il détient 138 AMM et commercialise plus de 200 produits, couvrant 12 aires thérapeutiques. Son chiffre d’affaires a atteint 405 millions de dirhams en 2025 et devrait avoisiner 455 millions en 2026. La finalisation reste soumise à l’accord préalable du Conseil de la Concurrence.

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Après l’opération, l’actionnariat sera recomposé autour de Farid Bennis, dont les participations cumulées représenteront 57,47% du capital. Elles se répartissent entre Vepo Holding (21,49%), Farid Bennis en nom propre (15,72%), Nerus Holding (10,74%) et Coparchim (9,52%). MC IV Pharma passera de 21,41% à 4,24% du capital, et Mediterrania Capital IV Morocco de 3,26% à 0,65%.

Parmi les objectifs affichés de l’opération figurent aussi la saisie d’autres opportunités de croissance interne et externe et l’accès direct aux marchés financiers. Le groupe vise en outre l’optimisation de sa structure financière, la liquidité pour ses actionnaires et l’ouverture du capital aux salariés et dirigeants.

CFG Finance est conseiller financier et coordinateur global de l’opération. Le prospectus visé par l’AMMC est disponible sur les sites de l’AMMC (www.ammc.ma), de la Bourse de Casablanca (www.casablanca-bourse.com) et de Laprophan (www.laprophan.com).