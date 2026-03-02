Economie

Reprise du trafic maritime au port de Casablanca après l’incident du navire Ionikos

Le terminal à conteneurs de Marsa Maroc au port de Casablanca. (Archives)

Le port de Casablanca a retrouvé son activité normale vendredi 27 février vers 16h00, après un arrêt de plus de 40 heures provoqué par l’incident impliquant le navire libérien Ionikos. Les autorités portuaires ont sécurisé le bassin maritime, permettant ainsi la reprise des mouvements de navires et des opérations de manutention des conteneurs.

Par La Rédaction
Le 02/03/2026 à 16h45

Un grand ouf de soulagement pour les opérateurs économiques qui craignaient que l’interruption du trafic ne se prolonge, alors que le port venait à peine de sortir d’une période de congestion exceptionnelle liée à des conditions météorologiques difficiles.

L’incident s’était produit mercredi 25 février à 23h00. Le porte-conteneurs Ionikos, battant pavillon libérien, venait de franchir la passe du port lorsqu’il a été secoué par une forte houle, provoquant un mouvement de roulis et le déséquilibre de plusieurs conteneurs empilés sur le pont. Au total, 85 conteneurs sont tombés à la mer, certains à proximité immédiate de la zone portuaire, d’autres entraînés par les courants vers le littoral. Par mesure de précaution, le port a été mis sous consigne mercredi 25 février à 23h00.

«Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Une cellule de veille a travaillé 24h/24 pour superviser la situation. La circulation portuaire est désormais revenue à la normale», assure-t-on du côté de l’Agence nationale des ports (ANP). Les différents terminaux ont repris leur activité, a constaté Le360 lundi matin.

Avec l’appui de la Marine royale et de la gendarmerie maritime, des plongeurs spécialisés ont été mobilisés pour récupérer et évacuer les conteneurs tombés dans le bassin portuaire. D’autres unités ont été retrouvées échouées à différents points du littoral casablancais.

Le port de Casablanca joue un rôle stratégique dans le commerce maritime national, concentrant à lui seul 14% du trafic commercial géré par les ports relevant de l’ANP. En 2024, près de 31 millions de tonnes de marchandises y ont transité, le plaçant au deuxième rang après le port de Jorf Lasfar (40,7 millions de tonnes), hors Tanger Med.

