En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca

Un important dispositif de sécurité déployé pour repérer et intercepter les conteneurs tombés du navire Ionikos, dont certaine commencent à s’échouer sur le littoral de Casablanca. Ici, sur la la plage d'Aïn Gueddida, à Tamaris. (K.Essalak/Le360)

Par Khalil Essalak
Le 27/02/2026 à 20h34

VidéoLes premiers conteneurs tombés du porte-conteneurs libérien Ionikos à l’entrée du port de Casablanca ont commencé à s’échouer sur le littoral, parfois à plusieurs kilomètres du lieu de l’incident survenu dans la nuit du mercredi 25 février.

Si l’accident s’est produit à la passe du port, la force de la houle et des courants marins a rapidement dispersé une partie des 85 conteneurs tombés à la mer, certains dérivant à des centaines, voire à des milliers de mètres du point de chute.

Depuis jeudi, plusieurs conteneurs ont été aperçus le long de la côte, notamment du côté de la marina de Casablanca et de Dar Bouazza. Ce vendredi, la caméra du 360 a filmé de nouveaux conteneurs échoués à proximité de la Mosquée Hassan II ainsi qu’au niveau de la plage d’Ain Gueddida, à Tamaris.

Les images montrent des unités échouées sur le rivage, tandis que les autorités sécuritaires restent fortement mobilisées pour intercepter ces conteneurs et prévenir toute tentative de vandalisme ou de récupération illégale de marchandises.

Dans la nuit du mercredi 25 février, vers 23h00, le navire Ionikos, qui venait de quitter le port en direction de l’Espagne, aurait été violemment secoué par une forte houle au moment de franchir la passe portuaire. Le roulis provoqué par les vagues aurait entraîné le déséquilibre de plusieurs conteneurs empilés sur le pont.

L’armateur du navire a officiellement déclaré la perte de 85 conteneurs transportant diverses marchandises, notamment des pièces automobiles, des articles d’ameublement et d’autres biens de consommation.

Plusieurs témoins ont filmé des quantités importantes de céréales pour petit déjeuner, notamment des corn flakes, se déversant sur le littoral, tandis que divers objets, dont des chaises, ont été emportés par les vagues jusqu’à la corniche.

Un des conteneurs tombés du navire Ionikos s’échoue sur le littoral de Casablanca, à Tamaris. (K.Essalak/Le360)

Face aux risques que représentent ces conteneurs dérivants pour la navigation et la sécurité des biens, un dispositif de surveillance important a été déployé sur l’ensemble du littoral.

Depuis mercredi soir, le port de Casablanca demeure consigné. L’autorité portuaire maintient la suspension de l’entrée et de la sortie des navires afin d’éviter tout incident susceptible de compromettre la sécurité des personnes, des navires ou des marchandises.

À l’heure où nous mettions en ligne, les opérations de localisation et de récupération des conteneurs se poursuivaient toujours.

