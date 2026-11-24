L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, jeudi, l’examen complet du dispositif marocain de règlement des différends fiscaux internationaux. Le rapport a été approuvé par le cadre inclusif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, soit érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices), qui est une initiative fiscale mondiale pilotée par l’OCDE et le G20 pour empêcher les multinationales de déplacer artificiellement leurs bénéfices vers des pays à fiscalité faible ou nulle.

Il évalue la mise en œuvre de la norme minimale de l’action 14, qui vise à rendre la procédure amiable plus efficace. Le Maroc y figure avec le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Roumanie et l’Espagne. Il est jugé conforme à la quasi-totalité des éléments de la norme.

La procédure amiable permet aux autorités compétentes de deux États de résoudre les différends liés à l’interprétation et à l’application d’une convention fiscale. Au Maroc, cette compétence est déléguée à la Direction générale des impôts (DGI).

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Le rapport juge le Maroc conforme sur la prévention des différends et sur l’accès à la procédure, et ne formule aucune recommandation sur la publication des directives et sur la procédure amiable. Trois sujets concentrent les recommandations: les ressources et les délais de traitement, la mise en œuvre des accords et la mise à niveau du réseau conventionnel.

Ainsi, le rapport indique que la durée moyenne de traitement des dossiers clos s’établit à 33,31 mois, pour un objectif de 24 mois. Les issues des dossiers clos sont peu favorables. Sur neuf clôtures, deux seulement ont abouti à un accord éliminant pleinement la double imposition ou résolvant pleinement l’imposition non conforme à la convention. Le Maroc fait valoir que la cible de 24 mois est respectée si l’on ne considère que les dossiers postérieurs à 2018. Le rapport relève aussi que le nombre de dossiers clos reste très faible au regard de l’encours.

Les pays partenaires du Maroc décrivent des difficultés de communication et des retards dans l’obtention des documents de position, selon le rapport. Dans ses réponses, le Maroc avance plusieurs explications. Il s’agit notamment du fait qu’il attend des documents de position de ses partenaires, mène des discussions internes et bilatérales sur l’interprétation de plusieurs dispositions conventionnelles, et constate que des pièces manquent dans plusieurs dossiers. Il indique rencontrer lui-même des difficultés pour obtenir les informations nécessaires.

Le Maroc annonce vouloir travailler avec certains partenaires pour clarifier l’interprétation de dispositions conventionnelles ou clore les dossiers bloqués par des positions inconciliables. Il envisage aussi d’adopter des positions interprétatives unilatérales susceptibles de débloquer certains dossiers, et de renforcer ses équipes. L’OCDE lui recommande de réunir «sans délai» les ressources et la formation nécessaires, notamment pour traiter de manière pragmatique les dossiers anciens, y compris ceux où les positions divergent fortement.

Des conventions fiscales à mettre à niveau

Le rapport relève que le Maroc a conclu 81 conventions fiscales, dont 65 sont en vigueur. Elles s’appliquent à 84 juridictions. Toutes contiennent une clause de procédure amiable, mais aucune ne prévoit d’arbitrage. Le profil marocain précise que le droit interne ne permet pas d’inclure une telle clause.

Au total, 23 conventions doivent être modifiées pour être pleinement alignées sur la norme. Douze le seront par l’instrument multilatéral, que le Maroc a signé. Pour les 11 autres, l’une sera mise à niveau par l’instrument final de ratification que le Maroc doit encore déposer. Pour neuf, des négociations ont été engagées, sont en cours ou sont terminées, ou un courrier de proposition a été envoyé. Une dernière est inscrite au plan de renégociation sans action lancée à ce stade. L’OCDE demande au Maroc de ratifier l’instrument multilatéral dès que possible.

La principale faille concerne la mise en œuvre des accords amiables. Sur les 81 conventions, 17 ne contiennent ni la clause prévoyant l’application de l’accord nonobstant les délais du droit interne, ni les deux dispositions alternatives sur les délais de redressement. Onze seront corrigées par l’instrument multilatéral. Pour les six autres, une nouvelle convention a été paraphée, deux dossiers sont en discussion ou négociation, et trois partenaires ont reçu une proposition de renégociation. Le Maroc n’a refusé aucun accès à la procédure depuis le 1er mai 2021 en dehors des cas où les conditions conventionnelles n’étaient pas remplies.

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Les transactions en matière de contrôle fiscal constituent un point d’attention, selon le rapport de l’OCDE qui note qu’un cadre a été posé par la loi de finances 2025 (article 221 du CGI). La transaction est définitive et irrévocable, couvre les éléments de fait et non les questions de droit, et suppose que le contribuable renonce aux autres recours internes.

Le contribuable conserve l’accès à la procédure amiable, mais l’autorité compétente marocaine se considère liée par la transaction. Elle ne peut dès lors que chercher à obtenir un allègement correspondant auprès du pays partenaire. Le rapport précise qu’aucune restriction légale n’impose cette position, qui résulte d’un choix de politique. Aucune recommandation n’est formulée sur ce point.

Des mécanismes de recours fiscal complémentaires

Le Maroc dispose aussi de trois commissions de recours fiscal indépendantes de la fonction d’audit, accessibles sur demande du contribuable: locale, régionale et nationale. La commission régionale a été introduite en 2022 par l’article 225 du CGI. Elle est compétente pour les contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré est inférieur à 10 millions de dirhams par exercice. Les décisions de ces instances ne lient pas l’autorité compétente. Les pairs ayant répondu disent toutefois ne pas connaître l’existence de ce mécanisme.

Le guide de la procédure amiable, publié en français en mai 2021, et le profil de la procédure amiable, mis à jour le 2 novembre 2023, ne font l’objet d’aucune recommandation. Le rapport relève néanmoins que le guide ne précise pas plusieurs sujets: l’accès à la procédure pour les litiges de prix de transfert, les cas multilatéraux, l’application des dispositions anti-abus et les autocorrections de bonne foi initiées à l’étranger.

Il ne dit rien non plus de la résolution pluriannuelle de problèmes récurrents ni du calendrier de mise en œuvre des accords. Quant aux statistiques, le Maroc a pu les rapprocher de celles de tous ses partenaires.