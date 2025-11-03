Economie

Organisation de la 3e Journée nationale de l’industrie sous le signe de «Made In Morocco, gage de qualité»

Lors de la 3ème Journée nationale de l’industrie sous le signe de «Made In Morocco, gage de qualité», à Rabat, le 3 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/11/2025 à 19h36

VidéoUne affluence record, une ambition affirmée et un mot d’ordre clair: valoriser la puissance manufacturière marocaine. La 3ème Journée nationale de l’industrie, tenue à Rabat sous le thème «Made in Morocco, gage de qualité», a réuni acteurs publics et privés autour d’une même conviction: l’industrie nationale est au cœur de la souveraineté économique et de la compétitivité du Royaume.

La 3ème journée nationale de l’Industrie a été organisée ce lundi 3 novembre 2025 à Rabat, en présence notamment d’un millier d’acteurs industriels, dont la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et des membres du gouvernement, a constaté un journaliste du Le360.

Aujourd’hui, c’est «la fête de l’industrie au Maroc» qui se présente sous le signe du «Made in Morocco, un gage de qualité, de compétitivité et levier du développement intégré des territoires», a déclaré à cette occasion le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, qui avait à ses côtés le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Cette journée a été marquée aussi par une grande exposition où divers industriels, notamment ceux de l’aéronautique, ont exposé certaines de leurs productions. Les participants étaient très nombreux, à tel point que le palace où avait lieu cet évènement avait du mal à contenir l’assistance.

Cette 3ème Journée nationale de l’industrie, organisée jusqu’au 4 novembre par le ministère de l’Industrie et du Commerce et la CGEM, était placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI. Le thème «Made in Morocco» a mis en lumière la contribution essentielle au renforcement de «l’attractivité de la plateforme industrielle du Maroc, à son positionnement sur des segments à valeur ajoutée, ainsi qu’à l’intégration territoriale et au développement durable», selon les organisateurs.

L’évènement s’inscrit pleinement dans les hautes orientations royales en mettant en relief «la volonté commune de l’État et du secteur privé, selon la même source, d’accélérer la transformation industrielle du Maroc en lien avec les priorités de souveraineté nationale, de compétitivité et d’équité territoriale». Lors des deux journées, les organisateurs ont tenu cinq grands panels axés sur les enjeux clés de l’industrie marocaine à savoir le rôle du Made in Morocco dans l’attractivité industrielle du Royaume, son impact sur le développement et l’intégration des territoires, l’innovation et la formation des talents au service des filières d’avenir.

Enfin, les organisateurs se sont arrêtés sur l’importance du salon dédié au Made in Morocco, estimant qu’il mettra à l’honneur le niveau et la qualité de la production industrielle nationale. «Véritable vitrine du savoir-faire national, le salon présentera une sélection de produits à haute valeur ajoutée, symboles de l’innovation et de la montée en gamme du tissu productif marocain», a-t-on conclu.

En donnant une visibilité centrale au «Made in Morocco», cette édition confirme une trajectoire: l’industrie marocaine se place désormais comme un pilier stratégique de souveraineté, d’innovation et d’intégration territoriale, portée par une synergie renforcée entre l’État, le secteur privé et les filières d’avenir.

