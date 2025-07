L’UM6P et Tanger Med: une alliance stratégique pour connecter IA, innovation et industrie

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le groupe Tanger Med ont procédé aujourd’hui à la signature d’un nouvel accord de partenariat, marquant une nouvelle étape dans une collaboration déjà fructueuse, initiée en 2021 avec la création du campus 1337 MED.

Ce nouvel accord vient structurer les synergies autour du Programme AI (intelligence artificielle) Tanger Med, une initiative ambitieuse qui mobilise les étudiants du campus dans le développement de solutions d’intelligence artificielle concrètes, directement orientées vers les problématiques opérationnelles des entreprises évoluant au sein de l’écosystème Tanger Med. Ces projets sont menés sous l’encadrement scientifique du Laboratoire d’Intelligence Artificielle de l’UM6P, garantissant un ancrage académique fort et une pertinence technologique adaptée aux besoins du terrain.

Hicham El Habti (à gauche), président de l'UM6P et Mehdi Tazi Riffi (à droite), PDG du groupe Tanger Med, lors de la signature d'un nouveau partenariat stratégique entre les deux entités (hosniart)

Les projets ainsi développés sont conçus sur des cas d’usage réels, qui appellent à croiser la formation, l’expérimentation technologique et la résolution de problèmes concrets. IA, automatisation, analyse de données, cybersécurité sont mises à l’épreuve de situations complexes, issues du quotidien des métiers portuaires, logistiques et industriels qui se trouvent au cœur de l’écosystème du groupe.

L’enjeu est double. D’un côté, Tanger Med fédère ses partenaires pour formuler des problématiques d’exploitation, auxquelles des solutions co-développées, adaptables et ancrées dans les besoins opérationnels, viendront répondre. De l’autre, les étudiants bénéficient d’une expérience immersive, structurée et exigeante, où la montée en compétence passe par le contact direct avec le terrain et ses contraintes opérationnelles, leur permettant de connecter leur savoir-faire aux réalités du monde industriel.

Un campus pas comme les autres

Pour l’UM6P, il s’agit de relier théorie et pratique en formant des profils capables de dialoguer avec les équipes métiers, de comprendre les enjeux techniques dans leur complexité et d’y répondre par des approches agiles, disciplinées et contextualisées. Cette collaboration alimente aussi l’émergence d’une expertise ciblée sur des secteurs portuaires et industriels clés, à travers des alliances étroites avec les acteurs qui les structurent.

Le campus 1337 MED, né de cette collaboration en 2021, est aujourd’hui un vivier de près de 400 étudiants. Sans cours magistraux ni professeurs traditionnels, l’approche y est fondée sur l’apprentissage par projet, la collaboration et la résolution de problèmes en autonomie. Avec le Programme AI de Tanger Med, cette méthode prend une dimension supplémentaire où le terrain devient une salle de classe et met l’innovation au service de l’excellence opérationnelle.

Lire aussi : Opération Marhaba 2025: Tanger Med se mobilise pour un passage fluide et sécurisé

Cette collaboration s’inscrit aussi dans un contexte plus large qui est celui d’une économie marocaine en phase de consolidation industrielle face à des impératifs d’efficacité logistique, de numérisation des processus et d’intégration territoriale.