Transport aérien: le ciel marocain change d’échelle

De nouveaux terminaux, un aéroport international à Casablanca, des pistes agrandies et des millions de passagers supplémentaires. Le Maroc engage une transformation de grande ampleur pour accompagner l’essor de son transport aérien.

«Le 24 juillet 2025, le gouvernement et l’Office national des aéroports (ONDA) ont conclu un accord inédit pour porter la capacité d’accueil des aéroports marocains de 34 à 80 millions de voyageurs par an à l’horizon 2030 », rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 29 juillet. Un chantier ambitieux, soutenu par un investissement de 38 milliards de dirhams et un schéma de financement novateur.

Au-delà des chiffres, cette dynamique s’inscrit dans une vision stratégique. Il s’agit de faire du Maroc une véritable plateforme régionale, ouverte sur le monde. «Le Royaume entend s’ériger en leader en Afrique», affirme Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA. Dans cette perspective, le plan ONDA-2030 prévoit la construction d’un nouvel aéroport international à Casablanca, ainsi que l’extension de sept aéroports dans les villes hôtes de la Coupe du Monde 2030.

Premier bénéficiaire de cette montée en puissance: le tourisme, pilier stratégique de l’économie marocaine. «70 % des visiteurs arrivent au Maroc par voie aérienne», rappelle Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, qui table sur 26 millions de touristes à l’horizon 2030. Mais les enjeux dépassent le secteur touristique. Abdessamad Kayouh, ministre du Transport, y voit aussi un levier pour soutenir «l’essor économique et social» du pays, résume Les Inspirations Eco.

Pour financer ce programme d’envergure, l’ONDA mise sur un modèle structuré, sans recours à la garantie de l’État. La titrisation des redevances d’occupation du domaine public permettra de lever 5 milliards de dirhams, complétés par d’autres ressources mobilisées sur les marchés financiers. «Ce mécanisme vise à renforcer les capacités financières de l’Office», souligne Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État.

L’enveloppe de 38 milliards de dirhams sera allouée à la modernisation des infrastructures. Quelque 25 milliards financeront la construction d’un terminal hub et d’une nouvelle piste à Casablanca, ainsi que le développement des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. Les 13 milliards restants seront dédiés à la maintenance, à l’acquisition foncière et à la mise à niveau des installations. L’objectif est de hisser le Maroc au rang de hub régional pour le fret, les correspondances et les grands événements internationaux.

Par ailleurs, et pour marquer ce tournant, l’ONDA adopte une nouvelle identité visuelle. Inspiré du zellige marocain et des quatre points cardinaux, le nouveau logo reflète une ouverture sur le monde et une volonté de modernité. Désormais baptisée Airports of Morocco, la marque se veut plus visible et tournée vers l’expérience passager.

Trois axes structurent cette transformation: développement accéléré des infrastructures, amélioration de l’expérience client et évolution organisationnelle. Le déploiement de cette nouvelle image débutera en août 2025 dans tous les aéroports du Royaume.