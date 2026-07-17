Oignons: autrefois exportateur, le Maroc multiplie par huit ses importations en une saison

Le Maroc a changé de position sur le marché de l’oignon cette saison. Après avoir longtemps figuré parmi les exportateurs vers l’Afrique de l’Ouest, le Royaume a enregistré un niveau inédit d’importations, avec des volumes qui ont atteint un record historique, selon EastFruit , une plateforme spécialisée dans l’analyse des marchés des fruits et légumes.

Entre juillet 2025 et avril 2026, le Maroc a importé 21.600 tonnes d’oignons frais, pour une valeur de 9,4 millions de dollars. Un volume multiplié par huit par rapport à la saison précédente et supérieur de 2,5 fois au précédent record enregistré en 2015-2016.

Cette progression s’est accélérée en fin de campagne. En avril seulement, les importations ont dépassé 14.500 tonnes, contre environ 500 tonnes en janvier. Les Pays-Bas ont assuré plus de 60% des approvisionnements, suivis par l’Espagne avec près d’un tiers des volumes et la France avec environ 5%.

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Cette hausse intervient alors que les exportations marocaines d’oignons ont fortement reculé. Entre janvier et avril, elles n’ont atteint que 2.700 tonnes, soit près de huit fois moins que les volumes importés durant la même période. Une évolution qui a placé le Maroc en situation d’importateur net sur cette campagne.

Selon Eastfruit, plusieurs facteurs expliquent ce changement de tendance. Les conditions météorologiques défavorables ont affecté certaines zones de production, notamment Tamehdit, Fès et Meknès, avec un impact sur les rendements et la qualité des récoltes.

À cela s’ajoute une problématique de stockage. Les capacités limitées de conservation n’ont pas permis de constituer suffisamment de réserves pour couvrir la deuxième partie de la saison, accentuant la pression sur l’offre disponible.

Dans ce contexte, les importations ont servi à renforcer l’approvisionnement du marché national et à répondre à la demande. Les fournisseurs européens ont ainsi pris une place importante dans la couverture des besoins marocains en oignons.