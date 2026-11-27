Le projet de production de carburant d’aviation durable (SAF) à Nador West Med franchit une nouvelle étape. Green Sky Capital a choisi le groupe français Axens pour accompagner la réalisation de sa future unité industrielle, souligne un communiqué conjoint.

Implantée dans le complexe portuaire de Nador West Med, cette installation est conçue pour produire jusqu’à 200.000 tonnes de carburant aérien durable par an. Elle s’inscrit dans un marché en développement, porté par les efforts de décarbonation du transport aérien et la recherche de solutions alternatives au kérosène conventionnel.

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Le projet repose sur la transformation de matières premières lipidiques, notamment des huiles et des graisses, en carburants renouvelables. Pour équiper l’usine, Green Sky Capital a retenu la technologie Vegan® HEFA d’Axens. Le groupe français fournira également les catalyseurs, les adsorbants et les équipements nécessaires, ainsi qu’une assistance opérationnelle et des prestations de formation.

L’investissement global est estimé à 239 millions de dollars. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a notamment été associée au montage financier du projet, à travers l’étude d’un financement destiné à accompagner sa réalisation.

Pour Green Sky Capital, cette implantation au Maroc s’inscrit dans une stratégie de développement régional des carburants d’aviation durables. Le groupe dispose déjà d’un autre projet reposant sur la technologie d’Axens en Égypte, actuellement en phase de construction, avec un démarrage prévu fin 2027.