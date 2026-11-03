Nador West Med: Shell sécurise son approvisionnement en carburant d’aviation durable auprès de Green Sky

Nador West Med se positionne sur un nouveau segment de l’industrie énergétique. Shell Trading Rotterdam B.V., filiale du groupe britannique Shell plc, a conclu un accord d’approvisionnement à long terme avec Green Sky Manara LLC, filiale de Green Sky Capital, portant sur la production d’une future installation prévue au port de Nador.

Dans un communiqué, Shell annonce que cet accord lui confère des droits exclusifs d’achat portant sur environ 150.000 tonnes par an de carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel, SAF), ou un volume équivalent d’huile végétale hydrotraitée (HVO). Le contrat couvre également le bionaphta et le biopropane issus de cette installation.

Le démarrage de l’unité industrielle est programmé pour octobre 2028. Il s’agit donc d’un engagement commercial portant sur une production future, et non d’un approvisionnement déjà effectif.

«Cet accord soutient la stratégie de Shell en aidant les clients à accéder à des carburants à faible teneur en carbone, tels que le carburant d’aviation durable, tout en développant des chaînes d’approvisionnement résilientes et commercialement viables», déclare Richard Jory, vice-président exécutif chargé du négoce des produits chez Shell.

Un marché en structuration

Le carburant d’aviation durable constitue l’une des solutions dont dispose le secteur aérien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du carburant. Il ne permet toutefois pas de les supprimer. Son bilan environnemental dépend notamment de la nature des matières premières utilisées et du procédé de fabrication.

Selon les précisions apportées par Shell, le SAF issu de l’installation de Nador devrait être produit à partir de matières premières telles que les huiles de cuisson usagées, les graisses animales, les huiles végétales ou d’autres matières lipidiques.

Le carburant devra répondre à la norme technique ASTM D7566 applicable aux carburants d’aviation et être accompagné d’une documentation attestant de sa durabilité, délivrée dans le cadre d’un système de certification volontaire approuvé par la Commission européenne, tel que l’ISCC EU.

Lors de la signature de l’accord entre Shell Trading Rotterdam B.V. et Green Sky Manara LLC, pour la future production de carburant d’aviation durable à Nador West Med.

L’accord marocain s’inscrit dans un portefeuille plus large de contrats d’approvisionnement en SAF développés par Shell sur plusieurs marchés. Le groupe dispose notamment d’accords d’achat liés à des installations de production au Pakistan, en Malaisie, en Thaïlande et aux États-Unis.

Il fait également suite à un précédent accord à long terme lié à un projet d’unité de production développé par Green Sky Capital en Égypte. Fondée sur le procédé HEFA (hydrotraitement des esters et des acides gras), cette installation devrait fournir jusqu’à 145.000 tonnes de carburant d’aviation durable par an à partir de fin 2027.

Shell indique être l’un des principaux négociants et fournisseurs mondiaux de SAF, avec une offre disponible dans plus de 80 aéroports répartis dans 18 pays.