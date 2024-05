Moroccan Logistics Awards: et les gagnants sont…

Les gagnants de la 7ème édition des Moroccan Logistics Awards (MLA 2024) ont été dévoilés hier, mercredi 8 mai 2024 à Casablanca. La cérémonie, organisée en marge du 11ème Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), par l’Agence marocaine de développement de la logistique et la Confédération générale des entreprises du Maroc, a honoré les meilleures entreprises du secteur logistique marocain.

Building & Logistic Services (BLS) a remporté le prix «projet logistique de l’année» pour son projet «Naissance d’un opérateur logistique End-to-End». Le prix «Immobilier logistique de l’année» a quant à lui été décerné à Logisolutions, pour son projet «Entrepôt de grande hauteur LogiSolutions New York».

Lire aussi : Logistique: Tanger Med toujours plus haut

AGRICOLD a été primée pour son projet «Transition énergétique pour un entrepôt frigorifique» dans la catégorie «projet Green hashtag Logistics de l’année». Quant à VelyVelo, elle reçu le prix «Startup de l’année» pour son projet «Picaleev: solution de la livraison du dernier kilomètre». Enfin, la startup Logistiqa a conquis le «Coup de cœur du Jury» pour son innovation et sa contribution au secteur.

Depuis 2016, les Moroccan Logistics Awards récompensent chaque année, les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises au Maroc dans le domaine de la supply chain et qui ont aidé, par leur contribution et quête d’excellence, au développement de l’efficacité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique au Maroc.