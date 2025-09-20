Economie

Mohammedia: le boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah se prépare pour la Coupe d’Afrique des nations

Chantier du boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah à Mohammedia (K.Essalak/Le360).

Par Hafida Ouajmane et Khalil Essalak
Le 20/09/2025 à 16h12

VidéoÀ Mohammedia, le boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah connaît un vaste chantier de réaménagement. Lancés dans le cadre du programme d’accompagnement de la Coupe d’Afrique des Nations, ces travaux d’un coût de 130 millions de dirhams visent à moderniser cette artère stratégique de près de six kilomètres. Le projet, déjà réalisé à hauteur de 25 à 30%, est mené par plusieurs acteurs institutionnels et devrait transformer durablement l’entrée de la ville.

Le réaménagement du boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah, l’un des principaux axes de Mohammedia, avance à grande vitesse. Située aux abords du stade El Bachir, appelé à accueillir des séances d’entraînement de certaines sélections participant à la CAN, cette voie est au cœur d’un projet qui allie modernisation urbaine et préparation à un événement continental.

«Les travaux concernent la réhabilitation et le renforcement de la chaussée, l’élargissement de certains tronçons et l’aménagement d’un parking à proximité du stade El Bachir», déclare Hassan Bakouri, vice-président du conseil communal de Mohammedia. «Un espace de promenade pour les piétons, des trottoirs plus larges et des plantations sur toute la longueur de l’avenue complètent ce chantier», ajoute-t-il.

D’une longueur d’environ six kilomètres, l’avenue sera entièrement bordée d’espaces verts et d’aménagements paysagers. «Le taux d’avancement atteint déjà 25 à 30%, et le rythme est particulièrement soutenu», confirme Bakouri. Le projet s’inscrit ainsi dans la volonté d’offrir un cadre urbain plus accueillant et harmonieux, tout en répondant aux besoins de circulation.

Réaménagement du boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah à Mohammedia (K.Essalak/Le360).

Avec un budget de 130 millions de dirhams, le chantier bénéficie d’un financement intégré au programme de la Coupe d’Afrique des Nations. «Cette prise en charge a permis de réduire considérablement le poids financier pour la commune», informe le vice-président.

Plusieurs partenaires accompagnent la réalisation de ce projet: la préfecture de Mohammedia, la société Casa Aménagement et différents bureaux d’études. Ces collaborations garantissent la coordination des travaux et leur conformité aux standards attendus.

Lire aussi : Mohammedia: le boulevard de la Résistance entame sa transformation

Un autre volet du chantier concerne l’intégration paysagère. «Le mur de protection longeant la zone humide est en cours de reconstruction afin de s’adapter au nouvel aménagement et de mieux s’intégrer au paysage», conclut Hassan Bakouri.

Avec ce projet ambitieux, Mohammedia se prépare non seulement à accueillir un rendez-vous sportif continental, mais aussi à offrir à ses habitants et visiteurs une artère rénovée, symbole d’une ville en pleine transformation.

Par Hafida Ouajmane et Khalil Essalak
Le 20/09/2025 à 16h12
#Route#travaux#Chantier#Aménagement#Mohammedia#CAN#Casa Aménagement

