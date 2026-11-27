La 11e édition du Meeting Al Omrane à Casablanca a connu une grande affluence, confirmant l’intérêt des ménages et des investisseurs pour les opportunités du secteur immobilier et les dispositifs publics d’aide au logement. (PHOTO: Al Omrane)

La 11e édition du Meeting Al Omrane de l’immobilier s’est achevée le lundi 23 novembre 2026 au centre événementiel et d’expositions ICEC Aïn Sebaâ à Casablanca. En quatre journées, l’événement, placé sous le thème «Le logement: accélérateur des dynamiques de développement territorial intégré», a réuni plus de 17.000 visiteurs, indique le groupe dans un communiqué. Pouvoirs publics, investisseurs, partenaires financiers, professionnels et familles ont pris part à ce rendez-vous.

L’édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations du roi Mohammed VI, qui placent l’accès à un logement décent et le développement équilibré des territoires parmi les priorités nationales, souligne-t-il.

La journée inaugurale, le vendredi 20 novembre, a été présidée par Samir Belfkih, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, porte-parole du gouvernement.

Fatima Saadi, ministre déléguée chargée de l’Habitat et de la Politique de la ville, et Housni El Ghazaoui, président du directoire du groupe Al Omrane, étaient également présents, de même que les gouverneurs des préfectures d’arrondissements d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et d’Al Fida-Mers Sultan, qui ont représenté les autorités locales.

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Lors de la conférence institutionnelle inaugurale, Samir Belfkih a salué le rôle du groupe Al Omrane en tant qu’acteur public stratégique et a rappelé que près de 394.000 familles ont déjà bénéficié du programme «Villes sans bidonvilles».

Il a également dressé un bilan d’étape du programme d’aide directe au logement «Daam Sakane», fruit d’une initiative royale, notant que plus de 131.000 ménages en ont bénéficié, dont près d’un quart de Marocains du monde.

Une enveloppe additionnelle de 600 millions de dirhams doit par ailleurs permettre de traiter 3.800 dossiers en instance. Le groupe Al Omrane, qui contribue à la mise en œuvre du programme sur l’ensemble du territoire, y compris en milieu rural, a mobilisé ses équipes pour présenter les conditions d’éligibilité et accompagner les bénéficiaires.

Le panel qui a suivi a réuni Hind Benzha, directrice de la programmation, de la performance et du suivi des activités des établissements et entreprises publiques au ministère de tutelle, et Hanane Bouchtalla, secrétaire générale de l’Ordre national des architectes du Maroc. Y ont également participé Maha Kohen, responsable de la banque des particuliers et professionnels de Bank of Africa, et Youssef Zahayer, directeur du pôle ingénierie et développement de la holding Al Omrane. Les échanges ont mis l’accent sur la nécessaire convergence entre l’action publique, la qualité architecturale, le financement et l’ingénierie de projets.

Un pic de 7.400 visiteurs le dimanche

Le samedi 21 novembre, une conférence destinée aux investisseurs a porté sur les opportunités d’investissement et de partenariat liées aux projets d’aménagement du groupe dans les différentes régions du Royaume. Al Omrane y a confirmé sa volonté d’associer l’investissement privé à la dynamique des territoires.

Dans les espaces des filiales régionales, les visiteurs ont pu découvrir l’offre du groupe. Aux côtés des partenaires bancaires, des notaires et de l’Agence de logements et d’équipements militaires (ALEM), représentée par son directeur général, les équipes d’Al Omrane les ont orientés sur l’accès au logement, les modalités d’acquisition, le financement, les procédures administratives et les aides disponibles.

Ces échanges ont aussi permis au groupe de recueillir les attentes et les suggestions des familles, appelées à nourrir l’évolution de son offre. L’accompagnement se poursuit au-delà du salon à travers la plateforme digitale d’aide à l’acquisition, accessible sur www.alomrane.gov.ma.

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Cette 11e édition a également marqué une évolution de format, le meeting dépassant le cadre d’une exposition pour devenir un espace de dialogue et de réflexion sur l’habitat. Comme l’a souligné le président du directoire, la politique du logement ne peut être évaluée au seul nombre d’unités construites: la qualité de l’habitat dépend aussi de son environnement et de l’accès aux écoles, aux transports, aux équipements publics et à l’emploi.

«Par son affluence, qui a culminé le dimanche 22 novembre avec 7.400 visiteurs en une seule journée, et par la qualité des échanges entre institutions, investisseurs et citoyens, le Meeting s’impose comme un rendez-vous de référence du secteur», souligne le groupe, qui dit y voir le signe d’une confiance renouvelée et un encouragement à poursuivre son action au service des territoires. Au-delà de ce rendez-vous, le groupe dit rester mobilisé, à travers ses filiales et ses canaux digitaux, pour accompagner les porteurs d’un projet de logement.