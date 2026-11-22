C’est à l’ICEC Aïn Sebaâ de Casablanca que le coup d’envoi de la 11ème édition du Meeting Al Omrane de l’immobilier a été donné, le vendredi 20 novembre. L’événement, qui se poursuit jusqu’au lundi 23 novembre, a été inauguré en présence de Samir Belfkih, ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, de la ministre déléguée Fatima Saadi, ainsi que de Housni El Ghazaoui, président du directoire du Groupe Al Omrane.

Inscrit dans le cadre des Hautes orientations royales, ce rendez-vous accompagne activement le déploiement national du programme d’aide directe au logement «Daam Sakane». L’objectif est de conjuguer accès élargi à la propriété et équilibre territorial.

La conférence institutionnelle inaugurale, placée sous le thème «Le logement: accélérateur des dynamiques de développement territorial intégré», a réuni des acteurs clés de l’écosystème, notamment des représentants du ministère de tutelle, de l’Ordre national des architectes, de Bank of Africa et du Holding Al Omrane. Les échanges ont insisté sur la nécessaire convergence entre planification urbaine, qualité architecturale et solutions de financement adaptées aux réalités de chaque région.

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Côté exposition, les visiteurs peuvent découvrir l’ensemble des projets portés par les filiales régionales du Groupe Al Omrane à travers le Royaume. Sur place, les équipes d’Al Omrane, appuyées par des partenaires bancaires et des notaires, informent et orientent les citoyens sur les modalités d’acquisition et les démarches liées à l’aide directe au logement.

Ce dispositif de proximité est également accessible à distance via la plateforme digitale d’aide à l’acquisition www.alomrane.gov.ma. Les futurs acquéreurs peuvent y consulter en toute transparence les prix, les superficies, les localisations et l’environnement de chaque offre immobilière avant de finaliser leur choix.