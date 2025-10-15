Politique

Aide directe au logement: plus de 36.000 jeunes bénéficiaires, selon Fatima Ezzahra El Mansouri

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

Le programme d’aide directe au logement 2024-2029, mis en œuvre par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, enregistre des résultats encourageants un an après son lancement. Ce dispositif, fondé sur un soutien financier direct à l’acquéreur, connaît un fort engouement auprès des jeunes Marocains.

Par La Rédaction
Le 15/10/2025 à 10h49

Intervenant mardi à Rabat devant la Chambre des conseillers, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a indiqué que 36.576 jeunes de moins de 40 ans ont déjà bénéficié du programme d’aide au logement. Cette dynamique traduit l’intérêt croissant des nouvelles générations pour le dispositif, fondé sur une aide financière directe à l’acquéreur.

Parmi ces bénéficiaires, les femmes représentent 44,5%, confirmant une évolution dans l’accès des jeunes Marocaines à la propriété. Selon la ministre, 63% des jeunes ont bénéficié d’une aide de 70.000 dirhams, tandis que 37% ont obtenu une subvention de 100.000 dirhams, selon la catégorie du logement acquis.

La valeur totale des biens immobiliers achetés par les jeunes dépasse 15,21 milliards de dirhams, avec une contribution de l’État estimée à 2,96 milliards de dirhams, soit environ 19% du total.

Au total, la plateforme numérique dédiée à ce programme a reçu 166.680 demandes, dont 105.190 émanant de jeunes de moins de 40 ans, soit près des deux tiers des requêtes enregistrées. Cette plateforme, conçue pour assurer transparence et efficacité, permet de suivre le traitement des dossiers et d’éviter les lenteurs administratives.

Dans le cadre des mesures d’accompagnement, une convention a été conclue avec la Direction générale des impôts, la Trésorerie générale du Royaume, la Conservation foncière et l’Ordre des notaires, en vue de simplifier et de faciliter les procédures d’acquisition. Les frais de notaire ont été plafonnés à 2.500 dirhams pour les logements de moins de 300.000 DH, et le programme a été intégré au Fonds Damane Assakane, permettant aux bénéficiaires d’accéder plus aisément aux prêts bancaires.

Par ailleurs, dans le cadre du «Pass Jeunes», signé en février 2025, 52 jeunes âgés de moins de 30 ans ont pu acquérir leur premier logement auprès du groupe Al Omrane.

El Mansouri a rappelé que ce programme s’inscrit dans une approche globale visant à renforcer le pouvoir d’achat des ménages, à promouvoir la justice territoriale et sociale et à stimuler l’investissement dans le secteur de l’habitat, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes villes encore sous-dotées en offres de logement.

#logement#Chambre des conseillers#Fatima Ezzahra El Mansouri

Politique

Economie

Economie

Economie

