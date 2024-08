Aide directe au logement: plus de 18.000 bénéficiaires à fin juillet

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Au 31 juillet dernier, plus de 18.000 personnes ont pu acquérir leur bien immobilier en bénéficiant de l’aide directe au logement. Le dispositif, qui s’étale sur la période 2024-2028, vise à renouveler l’approche d’aide à l’accès à la propriété à travers une aide financière directe à l’acquéreur.

«Conformément aux directives royales, le gouvernement continuera de déployer le programme d’aide directe au logement, visant annuellement environ 110.000 familles, en particulier celles à revenus faibles et moyens, y compris les Marocains résidant à l’étranger. Pour la période 2024-2028, ce dispositif dispose d’un budget annuel de 9,5 milliards de dirhams. Depuis son lancement en début d’année, cette mesure a suscité un vif intérêt, avec plus de 1,5 milliard de dirhams alloués par l’État, bénéficiant à plus de 18.000 personnes jusqu’au 31 juillet 2024», peut-on lire dans la note de cadrage du projet de loi de finances (PLF) 2025.

Les contours de ce programme d’aide directe, entré en vigueur le 2 janvier 2024, ont été présentés devant le roi Mohammed VI le 17 octobre 2023. Les montants de soutien ont été fixés à 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams et à 70.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 dirhams et 700.000 dirhams.

Pour bénéficier de cette aide, une plateforme digitale, Daam Sakane, a été mise à la disposition des citoyens marocains résidant au Maroc ou à l’étranger souhaitant acquérir un logement principal au Royaume. Cette plateforme permet le dépôt des demandes d’inscription, le suivi des étapes des dossiers et de toute demande d’information au sujet du programme.