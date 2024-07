Villes sans bidonvilles: le gouvernement se tourne vers «l’aide directe au logement» pour accélérer la cadence

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville. (Y.Mannan/Le360)

Le gouvernement a mis en place un plan quinquennal 2024-2028 pour l’éradication du stock restant de bidonvilles, au profit de 120.000 ménages. La nouvelle approche du programme «Villes sans bidonvilles» (VSB) repose sur une expérience pilote menée à l’échelle de la municipalité Skhirat-Témara, impliquant la participation du secteur privé.

Ainsi, le modèle de recasement qui a prévalu jusqu’ici cédera la place à une démarche de «relogement» ciblant des appartements qualifiés de logements sociaux.

Vu la rareté du foncier et eu égard aux difficultés rencontrées dans la gestion de la phase post-évacuation des bidonvilles, le nouveau programme VSB va puiser dans le stock disponible des unités réalisées par les promoteurs immobiliers publics et privés, a fait savoir la ministre de l’Habitat, Fatima Ezzahra El Mansouri, lors d’une présentation hier, mercredi 3 juillet, devant les membres de la commission de tutelle à la Chambre des représentants. Elle avait par ailleurs fait état récemment devant le Parlement de l’achèvement de l’appel d’offres pour la participation des secteurs privé et public à la nouvelle approche.

Les familles concernées seront relogées dans des logements dont le prix est inférieur à 300.000 dirhams l’unité. Le financement sera en partie assuré à travers le mécanisme d’aide directe au logement, selon le schéma suivant:

– 100.000 dirhams dans le cadre de l’aide directe au logement;

– 40.000 dirhams dans le cadre du Fonds de solidarité de l’habitat (FSH);

– 60.000 dirhams au titre de la contribution du ministère de l’Économie et des Finances;

– 100.000 dirhams correspondant à la contribution des ménages bénéficiaires.

Depuis le lancement du programme VSB, sur un total de 465.000 familles concernées, 347.277 ont déjà été servies, soit 74%, pour un coût global de 45,7 milliards de dirhams, dont 11,9 milliards de dirhams au titre de la subvention du ministère de l’Habitat. À ce jour, 61 villes marocaines sont déclarées sans bidonvilles.