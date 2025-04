Aide directe au logement: 128.000 demandes déposées

Appelée à se prononcer sur les réalisations de son département, Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, a fait part de son satisfecit.

À l’en croire, l’ensemble des secteurs couverts par son ministère a affiché un bilan positif durant son mandat. C’est, en tous cas, ce qu’elle a défendu cette semaine, dans sa réponse aux questions des parlementaires.

Dans son édition de ce mercredi 30 avril, Al Ahdath Al Maghribia revient sur les principales annonces faites à cette occasion, à commencer par celles concernant le volet social. L’intervention du ministère, à ce niveau, passe principalement par le programme d’aide directe au logement, mis en place en janvier 2024.

Ainsi, 128.528 demandes ont été enregistrées dans le cadre du programme d’aide directe au logement, déposées par 48.000 bénéficiaires, dont 22% sont des Marocains résidant à l’étranger.

La ministre a rappelé, à cet effet, que ce programme ambitieux reposait sur cinq piliers essentiels.

Le premier concerne la migration d’un modèle basé sur l’exonération fiscale vers un autre prévoyant un soutien direct au pouvoir d’achat des citoyens.

Ensuite, le programme a principalement ciblé les catégories de ménages à revenu modeste et moyen, et s’est assuré d’une diversification de l’offre de logements, en permettant l’acquisition de maisons individuelles en plus des appartements.

Il a, par ailleurs, supprimé le seuil des 500 unités pour favoriser la participation des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les villes moyennes et petites, et a introduit la digitalisation du processus d’obtention du soutien pour simplifier les démarches et garantir la transparence.

Ces changements ont donc apporté leurs fruits, au regard des aides qu’ils ont permis d’octroyer, rapporte le quotidien, qui indique que Fatima-Zahra Mansouri a annoncé dans son bilan que le total des aides attribuées s’élevait à 3,8 milliards de dirhams.

Parmi les bénéficiaires, 54% ont reçu une aide de 70.000 dirhams, et 46% une aide de 100.000 dirhams.

D’après la même source, au moins un tiers des bénéficiaires ont effectivement déjà acquis un bien immobilier.

Relance confirmée pour le secteur de l’habitat ?

Sur un plan économique, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, la ministre a insisté sur la relance que connaît le secteur de l’habitat, avec notamment une ouverture du marché aux PME pour permettre d’avoir une offre plus adaptée aux besoins des citoyens.

«La bonne forme du secteur est confirmée par la hausse de 11,64% de la consommation du ciment en février 2025 par rapport au même mois de l’an dernier, ainsi que par les données relatives aux financements, les crédits au logement ayant augmenté de 2% et ceux aux promoteurs immobiliers de 6,62%», indique le quotidien.

Concernant l’urbanisme et les efforts pour stimuler l’investissement, la ministre a indiqué dans sa réponse aux questions des députés que plusieurs mesures avaient été mises en œuvre au cours du mandat actuel, à l’instar de la couverture des territoires en documents d’urbanisme, la mise à disposition d’une offre foncière dédiée à l’investissement, ainsi que l’accélération de la production des documents de planification.

Des plans d’urbanisme pour près de 90% des communes

Aujourd’hui, a annoncé la ministre, 89,5% des communes disposent de documents d’urbanisme, soit 1.350 communes sur 1.503.

Durant ce mandat, 346 documents d’urbanisme et 236 plans d’aménagement ont été validés, dont 41 dans de grandes villes.

De plus, quelque 120.000 hectares sont désormais ouverts à l’urbanisation, dont 55.800 hectares pour les activités économiques et 61.900 hectares pour le logement.

Comme le rapporte aussi Al Ahdath Al Maghribia, la ministre s’est aussi attardée sur les réalisations de son département en matière de politique de la ville.

Elle a, dans ce cadre, souligné l’importance accordée au développement des zones rurales.

La part du budget dédiée à cet effet est passée de 26% à 35%.

En tout, neuf conventions régionales ont été conclues pour un budget de 8,65 milliards de dirhams, touchant 646 communes rurales, tandis que 13 conventions provinciales ont été signées, pour 1,8 milliard de dirhams, bénéficiant à 170 communes.