Yamed Group prend une nouvelle dimension et devient Ynexis Group

À l’heure où le Maroc accélère sa transformation économique et urbaine, Yamed Group franchit une nouvelle étape de son développement et devient Ynexis Group. Initialement axé autour des métiers de la promotion immobilière et de la gestion d’actifs et d’investissements immobiliers, le groupe a su évoluer, se diversifier et s’intégrer, pour devenir un catalyseur de croissance, d’innovation et d’attractivité pour les territoires de demain.

Depuis sa création en 2013, Yamed Group s’est imposé comme un investisseur-opérateur indépendant de référence dans les métiers de l’immobilier. Aujourd’hui, Ynexis Group s’appuie sur un modèle intégré pour porter la transformation des territoires, articulé autour de trois pôles d’expertise majeurs: promotion immobilière (Property Development), gestion d’actifs (Investment Management) et Hospitality.

Cette réorganisation s’accompagne d’un changement de nom qui traduit l’ambition renforcée du groupe: initier le changement, anticiper les mutations et bâtir les modèles d’investissement et de développement de demain. Plus qu’un nom, Ynexis est une déclaration d’intention: du latin «Nexus», pour lien et connexion, il incarne l’ambition de tisser des ponts entre métiers, investisseurs et territoires, pour bâtir les modèles urbains de demain. Son «Y» symbolise les racines et le futur, «-is» affirme l’engagement pour des solutions intégrées (Integrated Solutions), au service d’un développement responsable et innovant.

Yamed, la marque de l’activité de promotion immobilière d’Ynexis Group

L’activité de promotion immobilière d’Ynexis Group reste portée par Yamed, marque emblématique du groupe, et conserve son rôle d’acteur référent sur le marché immobilier marocain avec pour mission de laisser une empreinte durable sur la vi(ll)e.

Fort d’une équipe intégrée de plus de 150 experts métiers couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (conception et design, direction de programmes, maîtrise d’ouvrage déléguée, commercialisation, relations client et service après-vente), Yamed conçoit des lieux de vie pensés pour durer et inspirer, à l’image des projets Terre Océane (résidentiel haut standing), prolongés par Villas28, nouveau programme de villas exclusives, ou Amlak Bernoussi, dédié aux logements sociaux.

À cela s’ajoute Résidence Mina, programme moyen standing du groupe, situé au cœur d’une assiette foncière de 17 hectares à Oulfa, qui préfigure une série de projets à venir en phase avec la dynamique nationale de développement urbain et accompagne la politique de l’habitat des logements subventionnés.

Sur toute la gamme de l’immobilier résidentiel

Yamed opère ainsi sur toute la gamme de l’immobilier résidentiel, du logement social au haut standing, et développe également des projets mixtes (Mixed-use) ambitieux (hôtellerie, bureaux, cliniques, universités, etc.), à l’image du projet Metropolitan, développant environ 78.000 m2 sur le site des anciennes Arènes de Casablanca et proposant une offre intégrée mêlant résidentiel, bureaux, commerces, restauration festive haut de gamme (en partenariat avec le groupe Moma, leader européen du «foodtertainment»), deux hôtels signés Hilton, ainsi que des appartements avec services hôteliers, offrant une expérience résidentielle exclusive aux derniers étages.

À Marrakech, une nouvelle destination d’exception est également en cours de développement, conjuguant hospitalité, lifestyle et expérience résidentielle.

Investment Management au cœur des métiers du groupe

Ynexis Investment Management, filiale d’Ynexis Group, est spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers. Ynexis Investment Management propose des solutions de gestion déléguée intégrées couvrant l’ensemble du cycle d’investissement. Ses équipes élaborent et mettent en œuvre des stratégies d’investissement créatrices de valeur à travers la sélection d’actifs immobiliers ayant la capacité de générer des performances solides sur le long terme.

Ynexis Investment Management gère un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers dans les secteurs stratégiques de l’économie marocaine incluant la santé, l’enseignement, les bureaux et l’hôtellerie.

Avec plus de 17 milliards de dirhams d’actifs sous gestion, Ynexis Investment Management est implantée à travers ses investissements dans les principales métropoles du Royaume: Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech. Son modèle est basé sur la rigueur, la transparence et l’exigence de création de valeur pour ses investisseurs.

À travers l’Investment Management, Ynexis Group participe à une financiarisation intelligente de l’immobilier: une dynamique qui mobilise efficacement le capital pour répondre aux besoins de la société tout en assurant une performance économique responsable.

Hospitality: créer des destinations d’exception pour un Maroc en mouvement

Convaincu que le secteur touristique est un levier majeur de transformation des territoires, Ynexis Group a structuré une activité Hospitality intégrée, pensée pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et anticiper les aspirations de demain, reposant sur trois piliers: l’hôtellerie, la restauration et les résidences étudiantes.

1- Dans l’hôtellerie, Ynexis Group s’appuie sur des partenaires internationaux de premier plan pour accompagner l’essor du Maroc comme destination touristique de classe mondiale. Son portefeuille compte déjà plusieurs projets hôteliers de référence, parmi lesquels un hôtel 5 étoiles de 148 chambres sous l’enseigne LXR Hotels & Resorts du groupe Hilton à Casablanca, un complexe d’appart-hôtel Curio Collection by Hilton à Casablanca (63 clés) et un hôtel 4 étoiles Curio Collection by Hilton à Rabat (94 clés). Ynexis Group a l’ambition de poursuivre son développement sur ce segment prometteur.

2- Dans la restauration haut de gamme, Ynexis Group a bâti un partenariat avec Moma Group, leader européen du foodtertainment, à travers l’entreprise commune Moma Group Maroc.

Déjà présent à Marrakech avec deux premières adresses (Noto et Bœuf sur le Toit), Moma Group Maroc accélère aujourd’hui son développement avec 9 nouvelles ouvertures programmées à Casablanca et Rabat en 2026.

Parmi ces futures destinations, des maisons emblématiques de Moma Group, telles que Noto, Manko, Mimosa, Casa Luisa et Andia viendront enrichir l’offre gastronomique et festive des deux capitales économique et politique du Royaume.

Avec cette stratégie, Ynexis Group entend enrichir durablement l’offre de destinations lifestyle au Maroc, en faisant rayonner une nouvelle culture de l’hospitalité, de la gastronomie et du divertissement.

3- Twenty Campus Maroc: inventer la résidence étudiante de demain. Située au cœur du pôle éducatif Casa Anfa, la première résidence opérée par Twenty Campus Maroc est moderne, connectée, multiservices, et conçue pour répondre aux attentes d’une jeunesse locale et internationale en quête d’excellence et de qualité de vie.

Avec une capacité d’accueil de plus de 380 étudiants répartis sur plus de 190 chambres, Twenty Campus Casa Anfa participera dès la rentrée universitaire 2025-2026, à renforcer l’attractivité éducative du Maroc et à ancrer Casablanca comme une destination universitaire de référence à l’échelle régionale.

2030: le cap de toutes les espérances

Alors que le Maroc ambitionne de se hisser parmi les grandes nations économiques d’ici 2030, Ynexis Group affirme sa volonté de jouer pleinement son rôle. Plus qu’une opportunité, c’est une responsabilité, celle d’anticiper les mutations, accélérer les dynamiques, initier des modèles d’investissement et d’aménagement vertueux, en agissant en investisseur-opérateur responsable pour générer un impact positif et durable sur les territoires.

En tissant les liens entre investisseurs, partenaires, talents et territoires, Ynexis Group s’engage à «Shift the lines» et à accompagner l’émergence d’un Maroc audacieux, innovant et tourné vers l’avenir.

Ynexis Group accélère les dynamiques économiques et urbaines de demain

Acteur clé de l’investissement et du développement urbain, Ynexis Group (anciennement Yamed Group) accompagne et accélère les dynamiques économiques et urbaines de demain. Son modèle unique repose sur la synergie de plusieurs expertises, gestion d’actifs, promotion immobilière et Hospitality, lui permettant de concevoir des solutions intégrées qui transforment les territoires.

Fondé en 2013 par Karim Beqqali, le groupe s’appuie sur des partenaires institutionnels de premier plan et opère sous la supervision d’un Conseil d’Administration composé à 80% de membres internationaux indépendants, ayant une expérience significative auprès d’acteurs de classe mondiale dans l’immobilier et la finance.

Avec un volume global d’investissements sous gestion dépassant 17 milliards de dirhams, Ynexis Group met son agilité et sa vision au service d’un développement plus innovant, plus résilient et plus impactant. Son ambition: initier le changement et concevoir des modèles d’investissement et d’aménagement qui anticipent les mutations du monde de demain, au Maroc et au-delà.