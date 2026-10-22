Al Omrane Expo 2026: à Montréal, le Groupe Al Omrane boucle sa tournée auprès des Marocains du Monde

Plutôt que d’attendre que les Marocains établis à l’étranger viennent à lui, le Groupe Al Omrane va au-devant d’eux dans leurs pays de résidence. À chaque étape européenne, ces rencontres ont servi à recueillir les préoccupations de la diaspora. Le Groupe y a apporté des réponses claires sur quatre volets précis: l’information, les produits d’investissement, le financement et les formalités.

Après cinq villes européennes, la tournée s’ouvre au continent nord-américain avec Montréal. Le terrain n’est toutefois pas inconnu pour le Groupe, qui avait déjà eu le plaisir de rencontrer la communauté marocaine du Canada lors de ses dernières éditions et la décrit comme «particulièrement dynamique». Cette dernière escale doit offrir aux Marocains du Canada un espace d’échange direct avec les équipes du Groupe et de ses partenaires, autour de questions concrètes liées à leur projet résidentiel au Maroc.

L’initiative dépasse le cadre d’une simple opération de présentation. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en faveur du renforcement des liens avec les Marocains du Monde et de leur contribution à la dynamique de développement du Royaume. Elle rejoint également les grands chantiers conduits par l’État pour le bien-être des citoyens. Elle s’aligne enfin sur les orientations stratégiques du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Ce cadrage éclaire la double finalité du salon. Il s’agit d’abord de rapprocher la communauté marocaine du Canada des différents programmes et chantiers des politiques publiques en matière d’habitat et de développement territorial, et de répondre à ses interrogations. Il s’agit ensuite de consolider son attachement à la mère patrie, en faisant du logement un point d’ancrage concret entre les Marocains du Monde et le Royaume.

«Daam Sakane», pièce centrale du dispositif

Au cœur des échanges figure le programme d’aide directe au logement «Daam Sakane». Fruit d’une Initiative Royale, ce dispositif structurant occupe une place centrale parmi les chantiers conduits par l’État. Il a insufflé un nouvel élan au secteur de l’habitat et facilité l’accès des ménages à un logement décent. Le Groupe Al Omrane contribue activement à sa mise en place sur l’ensemble du territoire national, y compris en milieu rural.

Pour les Marocains du Canada, le salon de Montréal est une occasion de s’informer directement sur ce programme. Les équipes présentes sur place en préciseront les conditions d’éligibilité, puis guideront et accompagneront les bénéficiaires dans leurs démarches. Ce public réside à plusieurs milliers de kilomètres du Maroc. Pour lui, disposer d’un interlocuteur identifié sur ce type de dispositif permet de lever une partie des incertitudes qui précèdent toute décision d’achat.

S’installer, investir ou préparer son retour: un conseil adapté à chaque projet

Fidèle à cette vision, le Groupe porte une stratégie dédiée aux Marocains du Monde, fondée sur l’écoute et l’accompagnement. Elle vise à mieux cerner leurs attentes et à faciliter leur projet résidentiel au Maroc, en tenant compte du fait que ces projets ne répondent pas tous à la même logique. Certains envisagent de s’installer au Maroc, d’autres d’y investir, d’autres encore d’y préparer leur retour.

Pour répondre à cette diversité de profils, les visiteurs bénéficieront d’un conseil personnalisé auprès des équipes du Groupe et de ses partenaires. Cinq thématiques sont couvertes: l’accès au logement, les modalités d’acquisition, le financement, les procédures administratives et les aides disponibles. L’objectif est de passer d’une information générale à des réponses ajustées à la situation de chaque visiteur.

Au-delà de l’acquisition, le Groupe entend associer les Marocains du Monde aux programmes de développement qu’il conduit dans les différentes régions du Royaume. Le salon sera ainsi l’occasion de mettre en lumière les projets déjà réalisés à travers le pays.

La présence physique du Groupe à Montréal se double d’un outil accessible à distance. La plateforme digitale d’aide à l’acquisition du Groupe, accessible sur son site officiel www.alomrane.gov.ma , permet aux Marocains du Monde, où qu’ils se trouvent, de consulter en toute transparence les caractéristiques de chaque projet: localisation, superficie, prix et environnement, et de mûrir leur choix en toute sérénité.

Pour une clientèle installée outre-Atlantique, l’accès à ces données en amont répond à une contrainte pratique: comparer des projets et en vérifier les paramètres essentiels sans avoir à se rendre au Maroc. La plateforme permet aussi de prolonger, après le salon, les échanges engagés avec les conseillers sur place.

Le Groupe Al Omrane, opérateur public de référence en matière d’aménagement et d’habitat, s’appuie sur un réseau de filiales régionales et d’agences territoriales couvrant l’ensemble des régions du Royaume. Ce maillage donne sa portée à l’accompagnement proposé à Montréal: le visiteur découvre l’offre d’un opérateur implanté sur tout le territoire national et non celle d’une seule ville.

Avec cette étape canadienne, le Groupe Al Omrane clôture l’édition 2026 de la tournée Al Omrane Expo – Marocains du Monde 2026, un cycle de six rencontres de l’Europe à l’Amérique du Nord. Pendant trois jours, la communauté marocaine du Canada aura un accès direct à l’information sur l’habitat au Maroc, aux dispositifs de soutien disponibles et aux équipes chargées de les mettre en œuvre. Le Groupe réaffirme ainsi son engagement aux côtés des Marocains du Monde et ambitionne de consolider davantage sa démarche de proximité au service des citoyens.