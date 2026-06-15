Amsterdam: nouvelle escale de la tournée «Al Omrane Expo Marocains du Monde 2026»

Après le succès enregistré à Bruxelles, le Groupe Al Omrane poursuit son rapprochement avec les Marocains du Monde grâce à sa récente escale à Amsterdam dans le cadre d’une tournée internationale destinée à aller à la rencontre des membres de la diaspora marocaine et à les accompagner dans leurs projets d’investissement immobilier au Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des hautes orientations du roi Mohammed VI, appelant au renforcement des liens avec les Marocains établis à l’étranger et à leur implication dans la dynamique de développement du Royaume. Elle répond également aux orientations du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, qui fait de la proximité avec les Marocains du Monde une priorité stratégique.

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Durant trois jours, les visiteurs ont pu échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane ainsi qu’avec plusieurs partenaires bancaires présents au salon. L’objectif étant de leur fournir une information personnalisée sur les opportunités immobilières disponibles dans différentes régions du Maroc, les solutions de financement accessibles ainsi que les démarches administratives liées à l’acquisition d’un bien.

L’un des temps forts de cette étape a été l’organisation d’une conférence institutionnelle consacrée au thème: «Investissement immobilier des Marocains du Monde: opportunités, dispositifs d’accompagnement et programme d’aide au logement».

Cette rencontre a réuni le président du Groupe Al Omrane, les consuls généraux du Royaume du Maroc à Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Den Bosch, ainsi que plusieurs représentants institutionnels, partenaires financiers et acteurs du tissu associatif marocain aux Pays-Bas.

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Les échanges ont notamment permis de mettre en lumière le programme national d’aide directe au logement «Daam Sakane», lancé sous la Haute impulsion royale. Les intervenants ont présenté les différents mécanismes mis en place pour faciliter l’accès des Marocains du Monde à l’investissement immobilier au Maroc et renforcer leur accompagnement tout au long de leurs projets d’acquisition.

À travers cette tournée internationale, le Groupe Al Omrane entend consolider les passerelles d’échange avec les Marocains résidant à l’étranger et répondre au plus près de leurs attentes. L’étape d’Amsterdam illustre ainsi la volonté du groupe d’entretenir un dialogue permanent avec la diaspora marocaine et de l’accompagner, aux côtés de ses partenaires, dans la concrétisation de ses projets immobiliers au Royaume.