Sports

Al Omrane devient sponsor officiel des équipes nationales de la FRMF

Fouzi Lekjaâ avec Housni El Ghazaoui, président du Directoire d'Al Omrane.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/11/2025 à 17h10

VidéoLe Groupe Al Omrane a signé, ce mercredi 26 novembre à Rabat, une convention de partenariat stratégique avec la Fédération royale marocaine de football, devenant sponsor officiel des équipes nationales. L’accord, porté par une volonté commune de performance et d’engagement citoyen, s’inscrit dans une démarche visant à renforcer le rayonnement du Royaume et à soutenir la jeunesse et les talents.

Le Groupe Al Omrane a signé, mercredi 26 novembre 2025, une convention de partenariat stratégique avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), lors d’une cérémonie organisée au siège du Groupe, à Rabat.

En vertu de cet accord, le Groupe Al Omrane devient «Sponsor officiel» des équipes nationales, scellant ainsi l’alliance de deux institutions emblématiques réunies par des valeurs communes de performance, d’engagement citoyen et de contribution active au rayonnement du Royaume, indique un communiqué du Groupe.

La signature a été présidée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et Housni El Ghazaoui, président du directoire du Groupe Al Omrane, qui a présenté les grandes lignes de cet accord, traduisant «une vision partagée, celle d’un Maroc ambitieux, confiant en son potentiel et résolument tourné vers l’avenir».

Toujours selon le communiqué, le football, sport fédérateur par excellence, incarne l’esprit de dépassement, la cohésion sociale et la fierté nationale - autant de valeurs que le Groupe Al Omrane dit porter au quotidien à travers sa mission de développement territorial et d’accès au logement pour tous. À travers ce partenariat, le Groupe affirme également son attachement à la jeunesse marocaine, à la promotion des talents et au soutien des initiatives contribuant à l’unité et à la dynamique collective du Royaume.

Cette coopération s’inscrit, ajoute la même source, dans une démarche responsable et durable, en cohérence avec les hautes orientations du roi Mohammed VI en matière de développement humain et d’inclusion sociale.

Elle s’aligne également sur la stratégie nationale portée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, visant la construction de territoires inclusifs, équilibrés et porteurs d’opportunités, au service du citoyen.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/11/2025 à 17h10
#FRMF#Sponsoring#jeunesse#Fouzi Lekjaa#Football#Développement#développement humain

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: Fouzi Lekjaa annonce la vente de plus de 800.000 billets

Sports

CAN 2025: RAM dévoile un avion floqué des portraits de Bounou, Hakimi, Díaz…

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Préparatifs de la CAN 2025: une réunion de haut niveau conclut à un avancement pleinement satisfaisant

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: l’ONMT met le paquet pour la Coupe d’Afrique des Nations

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
2
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
3
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
4
Le rire est le propre de l’homme
5
Officiel. L’ONEE va construire une autoroute électrique de 1.000 km entre Boujdour et Tensift
6
Algérie: la chute vertigineuse du dinar sur le marché parallèle a de quoi inquiéter
7
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
8
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
Revues de presse

Voir plus