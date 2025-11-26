Al Omrane devient sponsor officiel des équipes nationales de la FRMF

Le Groupe Al Omrane a signé, mercredi 26 novembre 2025, une convention de partenariat stratégique avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), lors d’une cérémonie organisée au siège du Groupe, à Rabat.

En vertu de cet accord, le Groupe Al Omrane devient «Sponsor officiel» des équipes nationales, scellant ainsi l’alliance de deux institutions emblématiques réunies par des valeurs communes de performance, d’engagement citoyen et de contribution active au rayonnement du Royaume, indique un communiqué du Groupe.

La signature a été présidée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et Housni El Ghazaoui, président du directoire du Groupe Al Omrane, qui a présenté les grandes lignes de cet accord, traduisant «une vision partagée, celle d’un Maroc ambitieux, confiant en son potentiel et résolument tourné vers l’avenir».

Toujours selon le communiqué, le football, sport fédérateur par excellence, incarne l’esprit de dépassement, la cohésion sociale et la fierté nationale - autant de valeurs que le Groupe Al Omrane dit porter au quotidien à travers sa mission de développement territorial et d’accès au logement pour tous. À travers ce partenariat, le Groupe affirme également son attachement à la jeunesse marocaine, à la promotion des talents et au soutien des initiatives contribuant à l’unité et à la dynamique collective du Royaume.

Cette coopération s’inscrit, ajoute la même source, dans une démarche responsable et durable, en cohérence avec les hautes orientations du roi Mohammed VI en matière de développement humain et d’inclusion sociale.

Elle s’aligne également sur la stratégie nationale portée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, visant la construction de territoires inclusifs, équilibrés et porteurs d’opportunités, au service du citoyen.