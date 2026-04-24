Marrakech abrite la conférence internationale de l’innovation et de l’investissement touristique

Marrakech a accueilli, les 23 et 24 avril, la deuxième édition de la conférence internationale de l’innovation et de l’investissement touristique. Porté par la SMIT en collaboration avec ses partenaires institutionnels, cet événement s’inscrit dans une dynamique nationale cherchant à renforcer la compétitivité du secteur touristique, en pleine transformation.

Dès l’ouverture, le ton est donné. Les responsables présents dont la ministre du Tourisme et le directeur général de la SMIT, ont insisté sur la nécessité d’intégrer pleinement l’innovation dans les stratégies d’investissement, afin de répondre aux nouvelles exigences du marché. Le Maroc entend ainsi capitaliser sur cette mutation pour consolider sa position sur l’échiquier touristique régional et international.

Temps fort de cette édition, la session de pitch a rassemblé 275 startups issues de tout le Royaume. Digitalisation des services, gaming de loisirs, gastronomie: les projets présentés témoignent d’un écosystème en pleine effervescence. Une dizaine de jeunes pousses ont également exposé leurs solutions lors d’une tournée des stands, offrant un aperçu concret des innovations en cours.

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Les panels ont permis d’aborder les principaux leviers de financement, avec un accent particulier sur le rôle des business angels, du capital-risque et des partenariats stratégiques. Les intervenants ont également mis en avant les grandes tendances du tourisme de demain, marquées par la montée en puissance du digital et des expériences immersives.

Autre moment clé, la remise des trophées aux startups les plus innovantes, issues de la compétition nationale lancée par la SMIT et ONU tourisme. Dans la foulée, une nouvelle compétition dédiée au tourisme rural a été annoncée, avec pour ambition de stimuler les projets à fort impact territorial.

Au-delà de l’événement, la SMIT a dressé le bilan d’une stratégie engagée depuis trois ans, marquée par un changement de paradigme. Le modèle touristique marocain évolue progressivement vers une logique axée sur l’expérience, en intégrant animation, culture, digital et valorisation des territoires. Plus de 45.000 nouveaux lits ont été créés, 62.000 lits rénovés et remis sur le marché, tandis que plus de 1.500 entreprises ont été accompagnées dans les secteurs de l’animation et du tourisme expérientiel. Parallèlement, une politique proactive d’attraction des investisseurs a permis de multiplier les rencontres et de renforcer l’intérêt pour la destination Maroc.

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Parallèlement, une politique proactive d’attraction des investisseurs a été déployée, avec plus de 600 rencontres organisées et près de 160 projets qualifiés. Le Maroc se positionne ainsi comme l’un des marchés les plus dynamiques du continent, se classant deuxième en Afrique en termes de pipeline de projets touristiques. Cette attractivité est renforcée par le développement d’outils digitaux, notamment la plateforme «Invest in Tourism», qui facilite la mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets.

Autre axe stratégique: la démocratisation de l’investissement touristique. La SMIT mise désormais sur un modèle plus inclusif, favorisant l’émergence de startups et de petits investisseurs, considérés comme des relais de croissance essentiels dans un objectif de structurer un écosystème agile, capable de générer de la valeur à l’échelle des territoires.

À travers cette conférence, le Maroc confirme sa volonté de franchir un nouveau cap. Celui d’un tourisme innovant, compétitif et ancré dans les nouvelles dynamiques économiques, avec en ligne de mire un positionnement durable parmi les destinations les plus attractives de la région.