Partenariat Accor-Risma: des projets majeurs pour dynamiser le tourisme national

À l’occasion de la visite au Maroc, les 2 et 3 avril 2026, de Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor, et de sa participation au conseil de surveillance de Risma, Accor et Risma annoncent une nouvelle étape, qualifiée de majeure, dans leur partenariat historique. Celle-ci «marque un élan renouvelé en faveur des secteurs de l’hôtellerie et du tourisme dans le Royaume», indique un communiqué conjoint.

«Cette visite témoigne de la solidité et de la profondeur du partenariat qui unit Accor et Risma depuis plus de trois décennies, un partenariat structurant et moteur pour l’industrie touristique marocaine. Les deux groupes réaffirment leur volonté commune d’accélérer leur développement au Maroc et de lancer des initiatives communes majeures», ont-ils souligné.

Dans le cadre de cette collaboration, Accor et Risma ont annoncé trois «projets d’envergure». Le premier est le lancement du Sofitel Tanger. Ce nouvel établissement emblématique, situé sur la nouvelle corniche offrant un panorama exceptionnel sur le Détroit, «viendra enrichir l’offre hôtelière de luxe de Tanger, contribuant ainsi au rayonnement de la ville et à l’attractivité de la destination Maroc».

Le deuxième projet est la rénovation et le repositionnement des établissements hôteliers existants. Ce programme mobilisera des investissements qui «visent à moderniser le parc hôtelier, à optimiser le portefeuille des établissements, leur segmentation et leur compétitivité, tout en offrant des expériences toujours plus qualitatives aux voyageurs».

Le troisième projet est la création de l’Académie de formation aux métiers du Tourisme. Co-financée par Accor et Risma, «cette académie représente un engagement fort en matière de formation et d’insertion professionnelle». Elle aura pour mission de valoriser les talents locaux et de former les futures générations de professionnels du tourisme, «contribuant à former à l’excellence du service et à l’innovation dans le secteur».

Suite au décroisement en 2023 de leurs participations, Accor et Risma réaffirment leur ambition de croissance, capitalisant sur le partage d’une vision et de valeurs communes et les atouts propres de chaque entité, a noté le communiqué.

Les deux groupes renforcent aussi leur engagement concret sur le volet du capital humain, véritable levier de montée en puissance du secteur. Cet investissement sera mis en œuvre dans une démarche d’écoute des besoins des professionnels et de coordination avec les autorités de tutelle.

Partenariat stratégique

À cette occasion, Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor, a déclaré: «Nous sommes particulièrement fiers de franchir cette nouvelle étape dans notre partenariat avec Risma. Gérard Pélisson, co-fondateur d’Accor, était un grand ami du Maroc et le Royaume reste une destination stratégique pour notre Groupe. Nous y avons été pionniers et nous y avons bâti des liens forts avec des partenaires de premier plan. Aujourd’hui, le renforcement de notre collaboration avec Risma témoigne de notre confiance dans le potentiel du tourisme marocain. À travers ces projets majeurs, nous confirmons notre engagement à investir dans le pays, à soutenir son essor économique et à valoriser ses talents».

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Azeddine Guessous, président du Conseil de surveillance de Risma, a ajouté: «Cette visite de M. Sébastien Bazin est un signal fort de l’importance stratégique de notre partenariat avec Accor. Les initiatives annoncées aujourd’hui, notamment le passage en franchise et la création de l’Académie de formation, sont cruciales pour l’avenir de notre secteur. Elles nous permettront de continuer à innover, à développer et à former à l’excellence tout en contribuant durablement au développement du tourisme national.»

Amine Echcherki, président du directoire de Risma, a conclu: «Le prolongement et le nouvel élan donné à notre relation historique avec Accor sont des facteurs clés de succès pour nos ambitions. L’accélération de notre développement commun se fera notamment par le biais de la franchise, permettant une expansion plus rapide et diversifiée de nos activités. Fort de la puissance commerciale et marketing d’Accor et de l’expertise intégrée que Risma a développée en matière de gestion, nous disposons de tous les atouts pour contribuer à la modernisation de l’offre hôtelière au Maroc, ainsi qu’à l’élévation constante de ses standards.»

Un nouvel élan au service de la destination Maroc

Maud Bailly, directrice générale de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems d’Accor, a commenté: «Je suis très heureuse de cette nouvelle ère qui s’ouvre entre Accor et Risma, partenaire historique du Groupe. Nous avons de magnifiques projets à porter ensemble, le Maroc devenant plus que jamais un pays de référence en termes de destination et d’expériences de luxe. Je remercie Risma pour sa confiance renouvelée, à travers son Conseil de surveillance et son Directoire.»

Ce partenariat renforcé entre Accor et Risma promet de dynamiser davantage le secteur touristique marocain, en y apportant innovation, formation de qualité et opportunités de développement, soulignent les deux partenaires. Ce nouvel élan répond aux enjeux de montée en puissance de la Destination Maroc et notamment à l’occasion de la prochaine Coupe du monde de 2030, concluent-ils.