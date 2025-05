Marrakech sacrée capitale gastronomique: une reconnaissance qui réjouit les restaurateurs locaux

La richesse du patrimoine culinaire marocain, sublimée par la diversité des saveurs marrakchies, séduit désormais les voyageurs bien au-delà des frontières. Le dernier rapport de l’Institut Mastercard pour l’économie (MEI) classe Marrakech parmi les destinations phares à découvrir en 2025 pour vivre une véritable expérience gustative

Selon le document, les touristes accordent aujourd’hui une place centrale à la découverte gastronomique dans leurs projets de voyage, en particulier dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique, où la cuisine devient un reflet identitaire et un levier d’attractivité touristique. À Marrakech, ce sont les plats traditionnels, les arômes épicés et l’ambiance des lieux de restauration qui font la différence.

Une distinction internationale qui a suscité une grande satisfaction chez les professionnels locaux de la restauration, notamment sur la célèbre place Jamaâ El-Fna. Vendeurs ambulants, restaurateurs et défenseurs du patrimoine culinaire y voient le fruit d’un travail de longue haleine.

«Ce classement est une immense fierté pour nous. Il récompense nos efforts pour préserver les traditions culinaires marrakchies et garantir une expérience authentique aux visiteurs», déclare Mbarek Bendich, président de l’association Nouvelle ère, regroupant des restaurateurs de Jamaâ El-Fna.

«Marrakech est aujourd’hui un restaurant à ciel ouvert, une scène mondiale de la cuisine marocaine. Être reconnus par une institution comme Mastercard est un véritable honneur», ajoute-t-il.

Pour autant, ce professionnel appelle à maintenir la barre haute en termes de qualité et de rigueur. «Obtenir la première place est une chose, la conserver en est une autre. Il est impératif de redoubler d’efforts en matière d’hygiène, de qualité de service et de fidélité à notre identité culinaire», insiste-t-il.

Dans son rapport, l’Institut Mastercard pour l’économie donne également l’exemple d’Istanbul, qui a accueilli des touristes venus de plus de 67 pays en 2024 pour des raisons liées à la gastronomie. Marrakech, quant à elle, s’illustre par une offre culinaire intimement liée à son patrimoine culturel, où chaque plat raconte une histoire et chaque bouchée évoque un art de vivre.

Au-delà de la cuisine, le rapport met en exergue d’autres facteurs qui influencent les flux touristiques mondiaux: le développement du tourisme durable, la quête de bien-être à travers les soins de santé, ou encore l’organisation de grands événements sportifs, tous moteurs d’un nouveau dynamisme économique.

Par cette reconnaissance, Marrakech confirme sa place sur la carte du tourisme mondial. Déjà célèbre pour son ambiance envoûtante, ses couleurs chatoyantes et son hospitalité légendaire, elle s’impose désormais comme une véritable capitale du goût. Une ville où l’expérience culinaire se transforme en voyage sensoriel, au plus près de l’âme marocaine.