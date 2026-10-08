Marrakech Air Show 2026: ce que prévoient cinq accords industriels signés en deuxième journée

La deuxième journée de la 8e édition du Marrakech Air Show, qui se tient du 7 au 10 octobre 2026, a été marquée par la signature de plusieurs partenariats industriels avec des acteurs aéronautiques mondiaux de premier plan, qui devront permettre de renforcer la dynamique de développement que connaît l’industrie aéronautique nationale.

Le premier de ces accords est un protocole d’accord (MOU) signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la société Mecapole Aerospace et Défense. Il vise le développement des capacités liées à l’usinage de pièces aéronautiques de précision pour avions et hélicoptères.

Le projet représente un investissement de 10 millions d’euros et doit permettre la création de 80 emplois directs. Selon les signataires, ce projet contribuera à renforcer les activités industrielles à forte valeur ajoutée et à diversifier davantage les savoir-faire de l’écosystème aéronautique marocain.

Matis Aerospace: 750 emplois à la clé

Le deuxième protocole d’accord a été conclu entre le même ministère, l’AMDIE et la société Matis Aerospace. Il porte sur le développement d’une unité industrielle de cette dernière dédiée à la fabrication de câblages électriques aéronautiques. L’investissement s’élève à 16,5 millions de dollars et doit permettre la création de 750 emplois directs à l’horizon 2030.

Le troisième protocole d’accord a été signé par le ministère, l’AMDIE et la société Autolubrification Produits de Synthèse (APS Coating). Il prévoit la mise en place d’une unité de traitement de surface de pièces aéronautiques, pour un investissement de 18 millions d’euros et la création de 120 emplois directs.

Cette activité constitue, selon les signataires, un maillon essentiel de la chaîne de valeur aéronautique, notamment pour la protection, la finition et la performance des composants.

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Le quatrième accord a été signé par l’AMDIE, le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et la société Korea Aerospace Industries. Ce MOU est destiné à établir un cadre pour explorer de nouvelles opportunités de coopération industrielle aéronautique au Maroc.

Ce cadre ouvre notamment des perspectives en matière de partenariats industriels, de développement de fournisseurs et d’identification de futures opportunités d’investissement.

Le cinquième accord est un partenariat entre trois entreprises: ND Defense (États-Unis), MZ Automotive (Maroc) et Demarko (Pologne). Cette collaboration vise à développer des opportunités industrielles dans les domaines de la mobilité de défense, de l’intégration de véhicules spécialisés et des solutions de logistique pour équipements lourds.