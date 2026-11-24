C’est la cinquième fois que Casanet, filiale du Groupe Maroc Telecom, remporte le prix «Microsoft Partner of the Year» pour le Maroc. Pour l’édition 2026, l’entreprise a été distinguée parmi les partenaires de Microsoft à l’échelle mondiale pour son excellence en matière d’innovation et de déploiement de solutions reposant sur les technologies du groupe américain.

Cette nouvelle distinction vient récompenser une stratégie engagée depuis plus de dix ans autour du Cloud. «Il y a un peu plus de dix ans, nous avons fait le pari du Cloud, convaincus de son potentiel pour transformer les entreprises marocaines. Aujourd’hui, recevoir pour la cinquième fois cette distinction est une immense fierté», déclare Rita Laich, directrice générale de Casanet.

Lire aussi : African Cybersecurity Forum 2026: Maroc Telecom met l’accent sur la gouvernance et la sécurité du cloud

La dirigeante souligne également que cette récompense s’inscrit dans la stratégie de développement des activités ICT du Groupe Maroc Telecom. Elle salue, dans ce sens, l’engagement des équipes, la confiance des clients et la qualité de la collaboration avec Microsoft.

Les prix «Microsoft Partner of the Year» récompensent les partenaires qui obtiennent des résultats remarquables pour leurs clients grâce aux technologies Microsoft Cloud, à l’intelligence artificielle, aux services et aux appareils Microsoft. Cette année, les lauréats et finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 4.500 candidatures soumises à travers le monde.

Au Maroc, le prix distingue la contribution de Casanet au développement et à l’adoption des technologies Microsoft, ainsi que sa capacité à accompagner les organisations dans leur transformation numérique grâce à des solutions innovantes et à une expertise technologique reconnue.

Lire aussi : Cybersécurité: Maroc Telecom veut renforcer la résilience nationale

«Félicitations aux lauréats et finalistes des Microsoft Partner of the Year Awards 2026», a déclaré Nicole Dezen, responsable des partenariats chez Microsoft et membre de la direction du groupe.

«Les entreprises distinguées cette année exploitent toute la puissance de Microsoft Cloud et de l’intelligence artificielle pour proposer des solutions transformatrices, accélérer la réussite de leurs clients et repousser le champ des possibles. Leur ingéniosité et leur impact sont une source d’inspiration, illustrant ce qu’il est possible d’accomplir lorsque vision ambitieuse et technologie se conjuguent pour accompagner les organisations du monde entier», a-t-elle poursuivi.

Les lauréats de cette édition ont été célébrés lors de Microsoft Ignite, organisé à San Francisco du 17 au 20 novembre 2026.