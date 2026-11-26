Le débat autour du Made in Europe suscite des inquiétudes légitimes dans l’industrie automobile marocaine. Mais faut-il y voir une menace directe pour les bases industrielles du Royaume? Adil Zaidi, président de la Fédération de l’automobile, invite à une lecture plus nuancée. Son approche est résolument pragmatique. Il s’agit, dit-il, de bien comprendre les motivations européennes, défendre les intérêts marocains, mais surtout ne pas perdre de vue les transformations que l’industrie nationale doit elle-même engager.

«Le Maroc est davantage une solution qu’un problème pour l’Europe», résume-t-il. Une formule qui donne le ton de son analyse. Le projet européen, rappelle-t-il, s’inscrit d’abord dans une réflexion plus large sur la réindustrialisation, la compétitivité et la souveraineté économique de l’Union européenne face à la concurrence internationale, notamment chinoise.

Cette orientation ne date pas d’hier. Elle s’inscrit dans une séquence qui a notamment été marquée par le rapport Draghi, en septembre 2024, puis par le Clean Industrial Deal, en février 2025, avant la présentation de l’Industrial Accelerator Act, en mars 2026. L’objectif européen est de renforcer la base productive du continent et de réduire certaines dépendances stratégiques.

Pour Zaidi, il importe donc de replacer le Maroc dans cette équation. «Le Maroc n’est ni à l’origine du problème ni la cible première de la politique sur l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne», souligne-t-il. Il estime que les discussions européennes ne doivent pas conduire à mélanger des réalités industrielles très différentes. «On ne peut pas aller vis-à-vis du Maroc comme vis-à-vis de la Chine.»

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L’un des premiers points sur lesquels insiste le président de la Fédération de l’automobile concerne le périmètre réel du dispositif. Le Made in Europe ne signifie pas, selon lui, une fermeture du marché européen aux véhicules fabriqués au Maroc. Les dispositions envisagées concernent principalement les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que certaines catégories de véhicules hybrides, notamment dans le cadre des marchés publics, des aides et dispositifs de soutien public et de certains avantages réglementaires.

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Autrement dit, les véhicules marocains ne seraient pas automatiquement exclus du marché européen. La question se pose surtout lorsqu’ils doivent accéder à des commandes publiques ou bénéficier de mécanismes de soutien soumis à des critères de contenu industriel européen.

Le seuil exigé de 70% de contenu européen, calculé sur la valeur des composants hors batterie dans certaines configurations prévues par le projet réglementaire, constitue à cet égard un enjeu important. La situation du Maroc dépendra notamment des règles définitives et des modalités de reconnaissance de son contenu industriel.

Zaidi rappelle que les discussions ont évolué au fil des arbitrages européens. Le Maroc avait initialement pu espérer bénéficier d’une assimilation de certains contenus à l’origine européenne. Mais cette perspective a été remise en cause dans les discussions franco-allemandes, qui ont retenu une liste plus restrictive de pays partenaires.

Pour autant, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives. Le texte doit encore être examiné dans sa version finale et ses conséquences dépendront également de l’ampleur des marchés publics concernés et de la poursuite des subventions européennes aux véhicules électriques.

«Aujourd’hui, vis-à-vis des opérateurs, il n’y a ni dramatisation ni banalisation. Les gens attendent», explique-t-il. Une prudence qui tient aussi à la réalité des activités industrielles. Les constructeurs et équipementiers suivent les évolutions réglementaires, mais continuent de travailler sur la base de leurs commandes et de leurs plans de production.

L’enjeu du Made in Europe ne concerne toutefois pas uniquement les investissements futurs, mais également les décisions d’affectation des nouveaux modèles aux unités de production existantes. Le rôle du Maroc est de garantir à ses opérateurs industriels un environnement compétitif, stable et prévisible, tout en veillant au respect des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, afin de leur permettre de se positionner sur les modèles offrant les meilleures perspectives commerciales, y compris les véhicules hybrides.

Le thermique, un acquis à défendre

Dans cette période d’incertitude, Adil Zaidi refuse l’idée d’un abandon anticipé du moteur thermique. Celui-ci représente encore près de 90% des exportations automobiles marocaines. Le Royaume dispose d’une base industrielle éprouvée, de capacités de production importantes et d’un savoir-faire qui a fait ses preuves auprès des constructeurs internationaux.

«Nous n’avons aucun intérêt à abandonner le thermique. Il faut être dans le thermique et y être au maximum parce que c’est une opportunité pour nous», affirme-t-il.

Cette position n’exclut nullement la préparation de l’avenir électrique. Au contraire, Zaidi plaide pour une stratégie menée sur deux fronts. Le Maroc doit préserver les marchés et les activités qui alimentent aujourd’hui son industrie, tout en développant les compétences et les capacités nécessaires pour répondre à la transformation de la demande mondiale.

Les projets de «gigafactories» illustrent cette complémentarité. Le président de la Fédération de l’automobile rappelle que le Royaume dispose de ressources naturelles, notamment le cobalt et le phosphate, et peut s’appuyer sur le savoir-faire de partenaires chinois qui occupent une place dominante dans l’industrie mondiale des batteries.

Il souligne également que la batterie représente une part considérable du coût d’un véhicule électrique, de l’ordre de 40 à 45%. Le développement de cette filière ouvre ainsi une possibilité de positionnement sur un segment stratégique de la chaîne de valeur.

«Le fait d’être dans le thermique ne nous interdit pas de nous préparer et d’être aussi dans l’électrique», insiste-t-il. Il ne s’agit donc pas de choisir entre deux technologies, mais de conserver suffisamment de souplesse pour accompagner leur évolution respective.

Un écosystème européen et marocain imbriqué

L’autre argument avancé par Adil Zaidi tient à l’interdépendance des deux industries. Les véhicules et composants fabriqués au Maroc ne sont pas des produits déconnectés de l’écosystème européen. Ils mobilisent des matières premières, des pièces et des sous-ensembles provenant d’Europe. Les constructeurs et équipementiers présents au Maroc sont eux-mêmes, pour une large part, des groupes internationaux, notamment européens.

Selon lui, une voiture fabriquée au Maroc peut ainsi incorporer une part importante de composants européens. Restreindre son accès au marché européen ne reviendrait donc pas uniquement à pénaliser une production marocaine. Cela pourrait aussi affecter les fournisseurs européens qui participent à sa fabrication. «Les intérêts sont très mélangés. C’est très imbriqué», observe-t-il.

Il établit à cet égard une distinction entre la production marocaine, qui s’inscrit largement dans la continuité industrielle et commerciale des constructeurs européens, et certaines implantations chinoises en Europe. Une voiture assemblée sur le territoire européen ne signifie pas nécessairement que sa technologie, sa marque, ses composants ou ses décisions stratégiques relèvent de l’industrie européenne.

Le Maroc doit donc faire valoir cette réalité dans les discussions avec Bruxelles. Sa taille constitue également un argument. Avec une production annuelle de l’ordre de 500.000 à 520.000 véhicules, sur une capacité installée estimée à environ 800.000 unités, le Royaume ne représente pas un facteur de déstabilisation systémique pour une industrie européenne qui produit plusieurs millions de véhicules.

«On ne peut pas mélanger tout le monde. La Chine, le Maroc, ou encore la Turquie. Chacun doit être considéré à sa juste mesure», insiste-t-il.

La puissance de l’industrie automobile chinoise constitue paradoxalement l’une de ses principales vulnérabilités. Confrontée à des surcapacités industrielles, à une guerre des prix et à un ralentissement de son marché intérieur, elle est conduite à accélérer son internationalisation.

À moyen terme, l’affaiblissement des constructeurs européens, principaux donneurs d’ordre et acteurs de l’industrie automobile marocaine, pourrait constituer un risque plus important que le Made in Europe lui-même. Le Maroc doit ainsi contribuer à la compétitivité de ses partenaires européens, tirer parti des opportunités technologiques offertes par la restructuration de l’industrie chinoise et accélérer l’émergence de ses propres acteurs industriels.

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En dépassant la seule problématique automobile, Adil Zaidi estime que le débat devrait être replacé dans le cadre plus global des relations commerciales entre le Maroc et l’Union européenne.

En 2025, alors que l’Union européenne enregistre un déficit commercial de marchandises de près de 360 milliards d’euros avec la Chine, elle dégage un excédent de l’ordre de 11 milliards d’euros avec le Maroc, comparable à celui réalisé avec la Turquie, dont le volume des échanges est pourtant trois fois et demi supérieur.

Le Maroc est lié à l’Europe par un accord de libre-échange, alors même que sa balance commerciale de marchandises avec ce partenaire demeure structurellement déficitaire. L’automobile constitue précisément l’un des principaux leviers de réduction de ce déséquilibre, ajoute la même source.

Si l’Europe considère que certains déséquilibres sectoriels justifient des mesures correctives, le Maroc est également en droit de faire valoir le déséquilibre global de ses échanges. Selon Zaidi, l’enjeu serait donc d’inscrire les futures négociations dans une logique de réciprocité et de rééquilibrage progressif des échanges, en préservant les capacités de développement et d’exportation des secteurs dans lesquels le Maroc a réussi à construire une compétitivité internationale.

Ne pas dormir sur ses lauriers

Au-delà de la bataille réglementaire, le président de la Fédération de l’automobile estime que les discussions européennes autour de l’Industrial Accelerator Act doivent servir d’électrochoc pour l’industrie marocaine. La compétitivité ne pourra pas reposer indéfiniment sur les coûts de production et la disponibilité d’une main-d’œuvre importante.

La robotisation, l’intelligence artificielle, la digitalisation et l’amélioration de la productivité vont progressivement modifier les équilibres industriels. Zaidi ne considère pas nécessairement la diminution des effectifs dans certaines unités comme un signe de déclin, dès lors qu’elle s’accompagne d’investissements, de nouvelles activités et d’une montée en compétences.

Il appelle surtout à renforcer le tissu des petites et moyennes industries (PMI) et des équipementiers marocains, afin d’accroître la valeur ajoutée locale et de réduire la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement extérieures.

L’enjeu est aussi celui de la souveraineté industrielle. Pour lui, le Maroc doit être capable de maîtriser davantage les segments stratégiques de sa production, de gagner en flexibilité et de faire émerger de nouveaux acteurs nationaux.

«Ces alertes sont bonnes pour nous, parce que sinon, on va dormir sur nos lauriers», estime-t-il.

Et de conclure: «Le Made in Europe doit moins nous conduire à nous interroger sur ce que l’Europe pourrait nous retirer que sur ce que le Maroc peut encore apporter à l’Europe et surtout sur ce qu’il doit construire pour lui-même.»