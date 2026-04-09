Economie

L’ONDE et l’UNESCO signent une convention de partenariat pour renforcer le droit à l’éducation au Maroc

Son Altesse la Princesse Lalla Meryem.

L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et l’UNESCO ont signé, le 8 avril 2026 à Rabat, une convention de partenariat pour renforcer le droit à l’éducation au Maroc. À travers le projet «Évaluer pour transformer», les deux organisations s’engagent à aligner les politiques éducatives nationales sur les standards internationaux des droits de l’enfant.

Par La Rédaction
Le 09/04/2026 à 16h43

L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), présidé par Son Altesse la Princesse Lalla Meryem, a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec l’UNESCO, visant à soutenir une initiative structurante en faveur du droit à l’éducation au Maroc.

Dans le cadre de cette convention, l’ONDE va accompagner la mise en œuvre du projet intitulé «Évaluer pour transformer: le droit à l’éducation au Maroc». Ce projet s’inscrit dans une dynamique stratégique, conformément à la vision et les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et articulée autour de plusieurs objectifs clés.

L’ONDE et l’UNESCO signent une convention de partenariat pour renforcer le droit à l’éducation au Maroc

Il vise ainsi l’analyse systémique de l’alignement du cadre juridique et des politiques publiques nationales avec les engagements internationaux du Maroc en matière de droit à l’éducation, le renforcement des capacités nationales en matière d’analyse fondée sur les droits humains, ainsi que l’élaboration d’une feuille de route cohérente, priorisée et opérationnelle pour appuyer les réformes en cours dans le secteur de l’éducation.

Lire aussi : L’Observatoire National des Droits de l’Enfant lance une campagne digitale sur l’anxiété scolaire

La mise en œuvre du projet pourrait également être enrichie par des actions complémentaires, notamment des sessions de formation au profit des acteurs nationaux.

À travers ce partenariat, l’ONDE et l’UNESCO entendent contribuer à une meilleure effectivité du droit à l’éducation, en plaçant l’approche basée sur les droits de l’enfant au cœur des politiques publiques et, par la même occasion, le Maroc comme pays pilote en matière d’autoévaluation dans la région.

Par La Rédaction
Le 09/04/2026 à 16h43
#ONDE#Unesco#Rabat#Education#Enseignement#Maroc

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